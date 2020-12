Sháníte dárek na poslední chvíli? Premium účty jsou ideální řešení

Je Štědrý den ráno a vy jste si právě vzpomněli, že pro někoho z rodiny či přátel ještě nemáte dárek. Přitom byste mu nebo jí chtěli nějaký dát. Dotyčný vám úplně vypadl ze seznamu, nebo jste už prostě neměli sílu nic vymýšlet. Jít něco sehnat do obchodu je v podstatě nereálné a koupit nějakou drobnost online s možností okamžitého vyzvednutí už taky nestihnete. Tak co teď? Máte zhruba čtyři základní možnosti. Darovat z nouze něco, co už máte doma, nachystat peníze do obálky, zaplatit a vytisknout nějaký voucher, nebo dotyčnému předplatit jednu z praktických online služeb. Jelikož jsme magazín o technologiích a telefonech, nejsympatičtější je pro nás samozřejmě poslední zmíněná varianta. Proto nyní přinášíme tipy, jak jako dárek využít prémiový účet.

Prémiový účet jako dárek

Jednou z prvních variant, která by asi přišla na mysl velké většině čtenářů, je Netflix. Tato populární streamovací služba prodává dárkové poukazy online, ale i v prodejnách. Nás momentálně zajímá spíš ta první možnost. Přístup k filmům a seriálům je možné komukoli zprostředkovat od 400 Kč. Vouchery se dají pořídit třeba i pro HBO GO a portál s virtuálními poukazy spustilo před Vánoci také české Sledování TV. Vlastní formu “gift” předplatného má i Amazon pro jeho Prime.

Mladší i starší fanoušky hudby by mohlo potěšit předplatné na jednu ze služeb z tohoto oboru. V českých e-shopech je například možné koupit přednabité vouchery pro poslouchání na Spotify Premium. Další gigant YouTube prodává dárkové poukazy na Amazonu, nicméně bohužel oficiálně jen v USA. Jeho Premium členství zahrnuje jak klasický portál s videi, tak i hudební variaci Music. V tomto případě ale můžete někoho blízkého zařadit například do rodinného tarifu pod Google účet. Kapacity v Google One se darovat nedají, ale můžete se o ně podělit. Týkají se například Google Fotek, u kterých americká firma nedávno oznámila nemilou zprávu právě k ukládání.

Co se týká her, tak tam bohužel v této oblasti většina populárních cloudových služeb dost strádá. Třeba GeForce NOW ani Google Stadia s dárkovými poukazy nepracují. Nebo minimálně v ČR ne. Trochu lépe jsou na tom konzolová prostředí. Pro Xbox jsou dárkové karty dostupné přímo na webu Microsoftu, PlayStation má na svých stránkách rozcestník, na jehož konci je i voucher pro cloudovou variantu Now. Specifickou možnost darování her nabízí obchod Steam. V něm je možné předem zaplatit libovolný titul a ten pak poslat jako dar známému na mail nebo existující účet.

Použijete letos jako dárek nějaký prémiový účet?