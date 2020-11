Netflix v ČR nabízí předplacené karty. Seriály tak můžete darovat v obálce

Hledáte praktický a originální dárek, vánoční či jakýkoli jiný, který nemusíte složitě hledat v regálech? Populární streamovací platforma Netflix na český trh uvádí vlastní předplacené karty. Tedy poukazy s přednabitou částkou pro používání. Je možné je koupit až do hodnoty 4000 Kč na cca patnácti stovkách míst po celé republice. Služba se tak stává ještě dostupnější. ČR se tímto přidala k sedmatřiceti zemím celého světa, kde jsou předplacené karty Netflix k dostání. Snadné použití a dostupnost otevřou dveře dalším divákům, kteří mají zájem o stovky seriálů, filmů, dokumentů nebo třeba reality show a pohádek. Dostupné jsou v hodnotách 400, 1000 nebo 4000 Kč.

Předplacené karty Netflix přináší do ČR tyto výhody

snadná dostupnost – stovky prodejních míst po celé republice

snadné využití – okamžitá platnost a snadné využití karty

možnost platby v hotovosti – pro aktivaci účtu není nutné používat platební kartu

Netflix karta je ihned připravená k použití. Stačí setřít fólii na její zadní straně, pod kterou se nachází šestnáctimístný PIN. Ten pak stačí zadat do příslušného pole na speciálním webu.

Pokud jde o vůbec první přihlášení do Netflixu, je potřeba si založit nový účet s využitím kódu z karty. Pokud už zákazníci účet mají, mohou i tak kód do svého účtu přidat. Systém je na to chytře připraven – kredity z předplacené karty mají pak přednost před spárovanou platební kartou.

Předplacené karty Netflix je už v tuto chvíli možné pořídit online na webu JRC nebo osobně v síti trafik Geco a v obchodním řetězci Billa. Brzy budou dostupné také v drogeriích DM nebo v obchodních řetězcích Kaufland a Penny. Budou k dostání i v prodejnách PEPCO, Expert nebo v kamenných pobočkách obchodů JRC, které jsou momentálně na základě vládních opatření dočasně uzavřené. Celkem budou Netflix karty k dispozici na přibližně patnácti stovkách místech po celé republice.

Zdroj: TZ Netflix