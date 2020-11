Rozlučte se s free prostorem v Google Fotkách. Ledaže patříte k výjimkám

Máte rádi službu Fotky Google a využíváte ji hlavně proto, že automaticky zálohuje vaše snímky v neomezeném prostoru? Tak s tím se budete muset brzy rozloučit. Americký gigant se rozhodl změnit pravidla pro nahrávání fotek do tohoto nástroje. Zatímco doposud z přiděleného prostoru ke Google účtu ukrajovaly jen snímky v “originální” velikosti (nejvyšší kvality), od 1. června 2021 už se budou do kvóty započítávat i obyčejné fotky. Tedy ty, které doteď žádný limit neměly. O jakém prostoru se bavíme? Klasický Google účet má v současnosti k dispozici úložiště o velikost 15 GB, které ale slouží třeba i pro Gmail přílohy nebo dokumenty na Disku. Takového limitu není úplně těžké dosáhnout. Větší kapacita se dá za pár stovek či tisíc pořídit přes předplatné Google One, což je možná pointa toho, proč se firma rozhodla nový limit v nástroji Fotky Google zavést.

Do června příštího roku je možné snímky běžně ukládat jako doteď. Tedy “originální” do vymezeného prostoru a běžné bez omezení. Po 1. 6. 2021 už budou do kapacity započítávány všechny. Ty, které budou v momentě přechodu na nová pravidla “přes limit”, v úložišti zůstanou netknutá. Pokud si ho ale nerozšíříte, nebudete moci přidávat žádné další, zablokujete si možnost nahrávat soubory třeba i na Disk nebo jiné cloudové služby Googlu a také si můžete způsobit problémy pro používání Gmailu. A současně pozor: Když necháte v úložišti ležet fotografie přes limit bez navýšení déle než 24 měsíců, Google je může smazat.

Koho nový limit pro Google Fotky nezasáhne? Nebo zasáhne jinak?

Výše uvedená pravidla mají jednu výjimku, která se jmenuje Pixel. Pro majitele některých těchto Google telefonů platí jiný režim. První Pixel z roku 2016 může v současné chvíli nahrávat originální fotky bez plnění limitu a tak to i zůstane. Pixel 2 má možnost bezlimitního nahrávání fotek v jakékoli kvalitě do 16. ledna 2021. Pak budou originální fotky mířit do úložiště s limitem a ty obyčejné budou neomezené. Telefon Pixel 3 čeká stejný postup o pár dní později, přesně 31. ledna. Všechny Pixel telefony od verze 3a si dál udrží stávající stav – tedy ukládání běžných fotek bez limitu a zálohování těch originálních do kapacity účtu.

