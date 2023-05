V první řadě si musíte vybrat, co chcete generovat. Je jedno zda to bude žena, muž, žena a muž, kyborg či modelka spodního prádla. Následně vyberete počet generovaných lidí a vaše preference (brýle, dlouhé nohy, perfektní tělo, tetování..) a stáří osob ve škále od 18 až po 80 let. Zvolit si můžete etnickou příslušnost, styl fotografie, místo a případně také oblečení, filtrů je zde hromada a neuronka umí být díky nim pouze lechtivá, ne přímo sprostá.

Co je NSFW obsah?

NSFW (not safe for work) je zkratka, která se používá k označování odkazů skrývajících potenciálně nevhodný obsah jako je nahota, vulgarity, násilí a jiný potenciálně rušivý obsah, při kterých si uživatel nepřeje být viděn, že podobné věci sleduje ve veřejném či rodinném prostředí.

Během několika málo minut se vám vytvoří dílo vašich snů. Některé funkce, jako třeba poměr stran u obrázku nebo částečná změna již existujícího vygenerovaného obrázku jsou za platební bránou.

Předplatné vychází na necelých 500 korun měsíčně. Neuronová síť se v tuto chvíli chlubí téměř 13 000 předplatiteli. Pokud se chcete o této technologii dozvědět více informací, mrkněte na oficiální reddit vlákno. Je potřeba zmínit, že ani Pornpen není dokonalý a v některém případě se vám vygeneruje něco, co má s člověkem jen málo společného. Mrknout se můžete třeba na jednom z fór.