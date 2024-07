One UI 7 si v rámci beta testování zřejmě půjde nainstalovat už brzy

Samsung hodlá výrazněji proměnit design uživatelského prostředí

K uživatelům se již nyní dostala nová verze aplikace Hodiny s pozměněnými widgety

Samsung se chystá uvolnit první betu nadstavby One UI 7, která má ve srovnání se současnou verzí uživatelského rozhraní chytrých telefonů Galaxy přinést pořádné množství změn. Mnohé z nich se povedlo odhalit v nedávných únicích, jmenovitě jde třeba o přepracované ikonky systémových aplikací. Teď světlo světa předčasně spatřily některé z nových widgetů.

S prostředím One UI 7 Samsung hodlá změnit svůj přístup k designu. Přiznejme si, že mnohé prvky aktuální nadstavby působí oproti konkurenčním systémům typu Xiaomi HyperOS poněkud zastarale a je opravdu načase s tím něco udělat.

Nového kabátku by se dle aktuálních zjištění měly dočkat právě i widgety. Internetem začaly kolovat snímky zachycující ty z aplikace Hodiny, jejíž verze pro One UI 7 předčasně dorazila na mnohá zařízení s One UI 6. Pokud se tak ve vašem případě nestalo, lze ji nainstalovat manuálně ze zdrojů typu APKMirror. Jen při tom nezapomínejte na fakt, že stahování souborů z neoficiálních serverů může váš telefon potenciálně ohrozit.

Widgety aplikace Hodiny se zdánlivě nemění po funkční stránce, do jejich vzhledu nicméně jihokorejský kolos zasáhnul výrazněji. Na srovnání starého a nového designu, které připravil server 9to5Google, se můžete podívat výše. Příjemné vizuální proměny se dočkává i rozhraní samotné appky, v dolním panelu záložek si nyní například můžeme všimnout doprovodných ikonek.

Jak se na nový design One UI 7 těšíte vy?

Zdroj: 9to5Google