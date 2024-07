Podle známého leakera bude One UI 7 největší aktualizací v historii

Očekává se redesign ikon a nové animace

Už nějakou dobu víme, že se dočkáme také funkce pro zamykání aplikací

Zatímco samotný Android 15 vypadá jako poměrně nevýrazná aktualizace, zdá se, že Samsung chystá se svou nadstavbou pořádnou revoluci. Alespoň to tvrdí známý leaker Ice Universe, jehož předpovědi se v minulosti ukázaly jako velmi přesné. A teď se k němu přidal také uživatel @chunvn8888, který má v rukávu spoustu zajímavých informací.

Ice Universe tvrdí, že One UI 7, tedy nadstavba Samsungu pro Android 15, bude „nejzměněnější verzí v historii One UI“. To je poměrně odvážné tvrzení, avšak vzhledem k faktu, že poslední verze One UI nepřinášely žádné zásadní designové změny, tomu nemáme problém věřit.

Today's leak: One UI 7 may be the most changed version in the history of One UI. The icon is redrawn. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 16, 2024

Co přesně to znamená? Bohužel, detaily jsou zatím hodně strohé. Leaker zmiňuje, že se dočkáme zcela nových ikon a vylepšených animací. V příspěvku na čínské síti Weibo pak ještě dodává, že dojde ke změnám také v „rozbalovacím panelu“.

Jiný uživatel @chunvn8888 se nechal slyšet, že bude One UI 7 silně inspirované vzhledem iOS 18 od Applu. Indikátor baterie dostane ukazatel procent přímo v ikonce, tato funkce bude údajně v základu zapnutá. Ikony budou zaoblené a pochlubí se 3D efektem po vzoru macOS či VisionOS. V jiném vlákně ale leaker zmiňuje, že ikony vypadají jako z čínských nadstaveb z roku 2010 a jsou až moc dětské.

As promised, here are (so far) OneUI 7 features Sammy will introduce at SDC24.

TLDR: you expect OneUI 7 to be heavily inspired by iOS 18. pic.twitter.com/SicX4D8mvK — Chun Bhai (@chunvn8888) July 18, 2024

Ikony a indikátor baterie přitom nejsou jedinými prvky, kde se Samsung inspiruje jablečným gigantem. Významná změna nás čeká údajně také u notifikačního panelu. Ten bude nově rozdělený, stejně jako to má Apple nebo volitelně například HyperOS. Přejetím dolů z pravého horního rohu se má zobrazit nabídka s rychlým nastavením, pokud přejedete vlevo, zobrazí se poslední notifikace. Dočkáme se prý také přepracované a zjednodušené aplikace Fotoaparát.

Jedinou konkrétní novinkou, kterou Samsung zatím potvrdil, je funkce „App Lock“, díky níž bude možné zamykat celé aplikace. Dosud bylo možné skrz Zabezpečenou složku zamykat pouze mediální soubory. Kdy se nového One UI 7 dočkáme? Samsung nejspíš nejprve spustí beta program, kde novinky otestuje, stejně jako každý rok. Finální verze by se pak mohla objevit nejdříve na zařízeních jako Galaxy S24 nebo nedávno představených skládačkách Galaxy Z Fold6 a Flip6.

Máte pocit, že nadstavba Samsungu potřebuje radikální proměnu?

Zdroj: X, Weibo