Samsung chystá důležitou aktualizaci své nadstavby

One UI 7 by se k uživatelům mohlo dostat už velice brzy

Objevují se divoké zvěsti o přidání napodobeniny Dynamic Islandu

Že Samsung připravuje velkou aktualizaci svého uživatelského prostředí One UI, rozhodně není žádným tajemstvím. Obzvlášť během posledních dní unikla řada podrobností, a to včetně přepracovaných ikonek některých systémových aplikací. Jeden z aktivních insiderů nyní spustil vlnu diskusí o možném přidání skvělého funkčního prvku z Apple zařízení.

Apple v předminulém roce opět spustil nový trend. Jakmile řada iPhone 14 Pro debutovala s takzvaným Dynamic Islandem, chopili se této myšlenky i mnozí výrobci Android telefonů. Se svým vlastním provedením ostrůvku s oznámeními nebo informacemi o stavu zařízení přišlo například Realme, a to hned několikrát. Podle leakera vystupujícího pod přezdívkou Chun Bhai by se podobné novinky mohly dočkat i Samsung telefony, a to právě díky One UI 7.

Dynamic Island

„One UI 7 má verzi Dynamic Islandu od Applu vytvořenou Samsungem,“ uvedl na sociální síti X. Tvrzení vyvolalo nespočet reakcí a my se tomu vlastně ani nedivíme. Zvlášť po posledním Galaxy Unpacked je jihokorejský technologický kolos opět hojně označován za druhý Apple, a to především kvůli designu svých některých produktů (podle mě se ale Samsung podobá jablečné společnosti spíš svou politikou, co se týče inovací a ceny, viz komentář týkající se Galaxy Z Foldu6).

OneUI 7 has Samsung’s version of Apple’s Dynamic Island and Live Activities.

That’s the tweet, good night. — Chun Bhai (@chunvn8888) July 24, 2024

Že by se součástí One UI 7 stala kopie Dynamic Islandu, se mnohým zdá nepravděpodobné. Názor této skupiny lidí podpírá i tvrzení známějšího leakera Ice Universe. „Uživatelské rozhraní One UI 7 nemá dynamický ostrov. Má pouze ikonu elipsy na stavovém řádku pro výzvu,“ konstatoval na X.

Přáli byste si v One UI 7 kopii Dynamic Islandu?

