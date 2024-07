Obří aktualizace pro Samsungy přijde už brzy! Podívejte se na nové ikonky

Samsung už zřejmě pomalu finišuje s přípravami na uvedení prvních testovacích verzí nadstavby One UI 7 pro veřejnost. Dle uznávaného insidera Ice Universe bychom se mohli dočkat již koncem července, případně začátkem srpna, pokud se do té doby nic výrazněji nepokazí. Mezitím na internet unikají snímky nových ikonek.

Už nedávno jsme vás informovali o významnosti celé aktualizace na One UI 7 a možné inspirace z iOS 18. Na sociální sítí X se v posledních dnech objevily pozměněné ikonky tří systémových aplikací, a to Galerie, Počasí a Fotoaparátu. Všechny si obléknou modernější a barevnější kabátek, který by se vám mohl líbit.

All One UI 7 app icons leaked so far! 👀 Do you like them? #OneUI7 #Samsung pic.twitter.com/fD6VfBg6FB

— Vetrox360 (@Vetrox360) July 24, 2024