Už 10. července se představí hromada nových produktů od Samsungu, které doprovodí také nová verze nadstavby One UI. Nepůjde však o vyhlížené One UI 7, jak byste možná čekali, nýbrž o One UI 6.1.1, od něhož nicméně také můžeme očekávat zajímavé novinky, a to zejména v oblasti umělé inteligence. Na příští velké verzi uživatelského prostředí se nicméně intenzivně pracuje a nyní se dozvídáme o šikovné vychytávce, s níž pozvedne vaše soukromí na vyšší úroveň.

Samsung již před časem začal testovat beta verzi One UI 7 na vlajkových modelech řady Galaxy S24, což jasně potvrdilo, že jihokorejský gigant neusnul na vavřínech. Uznávaný informátor Tarun Vats teď na sociální síti X zveřejnil snímek, jenž zmiňuje dosud nespuštěnou funkci „App lock“. Zdánlivě se bude řadit mezi klíčové novinky příští významné verze nadstavby.

Od funkce App lock se neočekává nic jiného než schopnost zamykat jednotlivé aplikace – ostatně to vyplývá z jejího názvu. Pro mnohé uživatele by mohlo jít o pohodlnější řešení, než jaké aktuálně představuje Zabezpečená složka, do které si lze kromě aplikací schovat fotografie, videa či jiné soubory a opatřit je tak zámkem (neboli další vrstvou ochrany).

