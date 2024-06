Samsung již 10. července představí vedle nového hardwaru také nadstavbu One UI 6.1.1

Ta by měla přinést minimálně dvě nové AI funkce spojené s fotografií a videem

Jejich přesný účel ale zůstává zahalen tajemstvím

Jihokorejský Samsung nám letos v řadě Galaxy S24 představil (z části) vlastní nástroje umělé inteligence, které tvoří rodinku Galaxy AI. Podle všeho ale dlouho nezůstane u funkcí z ledna a ještě letos do vlajek nacpe minimálně dvě novinky, které souvisí s focením a videem. Do nadcházející aktualizace s označením One UI 6.1.1 se chystá řada inovativních funkcí — video AI a možnost kreslit na portrétní fotografie.

Podle informací od renomovaného leakera Ice Universe, bude novinka v One UI 6.1.1 umožňovat kreslit na portrétní snímky a AI následně upraví styl fotografie na základě kreseb. Přesné detaily ohledně funkce zatím nejsou k dispozici, ale pravděpodobně bude fungovat společně s perem S Pen. Stylus bude sloužit jako nástroj pro kreslení, umělá inteligence pak zanalyzuje kresbu a aplikuje odpovídající styly a efekty na portrétní snímek.

In One UI 6.1.1, you can use AI to paint the portrait photos you take into various styles. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 20, 2024

Před časem přinesl Ice Universe také informaci o tom, že se do nové verze nadstavby dostane funkce video AI, avšak podrobnosti rovněž neprozradil. Někteří spekulují, že by mohlo jít o generativní tvorbu videa, ale tomu příliš velké šance nedávám. Jednak by bylo toto řešení značně pomalejší než tvorba fotek, protože by takřka jistě probíhala v cloudu. Ani bestie jako Snapdragon 8 Gen 3, nemá pro generativní video dostatek výkonu. A ani ostatní giganti zatím nepustili ostrou verzi tohoto ošemetného nástroje mezi veřejnost. Na druhou stranu — Sora od OpenAI by měla být k dispozici všem uživatelům ještě letos. Takže jeden nikdy neví…

The key functional innovation of One UI 6.1.1 will be video AI. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 25, 2024

Mnohem pravděpodobněji se mi jeví možnost, že funkce video AI bude jen jiným označením pro Video Boost, kterou známe z Pixelů od Googlu. Samsung totiž s americkou společností úzce spolupracuje, ostatně hromada funkcí z dílen Googlu, se nachází právě i v Galaxy AI, například Circle to Search.

Jak funguje Video Boost v praxi?

Google Pixel 8 Pro: Video Boost FULL BREAKDOWN!

K představení One UI 6.1.1 dojde pravděpodobně již 10. července společně s představením ohebných telefonů Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6.

Jak se vám zamlouvají chystané funkce v One UI 6.1.1?

Zdroj: Ice Universe (1, 2)