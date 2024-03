Google představil první verzi Androidu 15

Samsung použije tuto verzi v One UI 7

Uživatelé se ptají, jestli i jejich telefon obdrží aktualizaci

Google odstartoval konverzaci o Androidu 15 vydáním prvního vývojářského náhledu nové verze operačního systému a uživatelé smartphonů a tabletů Samsung Galaxy se nepřekvapivě začali ptát, zda jejich zařízení dostanou Android 15 a One UI 7.

Googlu bude trvat až do července, než dokončí práce na Androidu 15 a Samsungu bude trvat ještě několik měsíců, než doladí další verzi One UI (One UI 7). Majitele zařízení Galaxy mají před sebou ještě dlouhou dobu čekání, než si budou moci nový software vyzkoušet.

Na co ale nemusí čekat, je informace, jestli jejich telefon vůbec tuto aktualizaci obdrží. Přestože oficiální seznam podporovaných zařízení nebude k dispozici dříve než přijde Android 15 s One UI 7 pro první smartphone Galaxy, jako vždy se ale můžeme pokusit to odhadnout podle zkušeností z předchozích let.

Přinášíme tedy sice neoficiální, ale velmi pravděpodobný seznam:

Zařízení Samsung Galaxy způsobilá pro Android 15 (One UI 7)

Řada Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Řada Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Řada Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Řada Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Řada Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Řada Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Jak jsme vybírali zařízení ve výše uvedeném seznamu? Ve hře je více faktorů. Za prvé, každé zařízení Galaxy, které bylo spuštěno se systémem Android 13, získá verzi 15, protože Samsung poskytuje alespoň dva hlavní upgrady operačního systému prakticky na každý telefon nebo tablet Android.

Vlajkové lodě a telefony střední třídy, které mají nárok na čtyřleté upgrady operačního systému, také získají Android 15, protože všechna zařízení v zásadách čtyřleté aktualizace společnosti Samsung byla spuštěna se systémem Android 11 nebo vyšším. Všechny telefony a tablety Galaxy, které budou uvedeny na trh v roce 2024, přirozeně dostanou také Android 15.

Výše uvedený seznam není v žádném případě konečný a nebude konečný nejméně do srpna nebo září, pokud se Samsung bude držet svého obvyklého plánu pro hlavní aktualizace Androidu a One UI. Mějte na paměti, že starší zařízení sice mohou obdržet aktualizaci na One UI 7, ale přesto nemusí mít k dispozici všechny novinky, které přinese.

Těšíte se na OneUI7?

Zdroj: Samsung