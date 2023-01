Samsung si v posledních měsících udělal dobré jméno v oblasti softwarové podpory. Nejenže prodloužil dobu, po kterou budou jeho vybrané modely dostávat aktualizace, ale také platí za nejvzorněji aktualizujícího výrobce. Android 13 a zatím poslední verzi svého rozhraní v podobě One UI 5.0 již doručil na celou řadu svých smartphonů a tabletů a to včetně těch úplně nejlevnějších. Jak se ale zdá, u toho to nekončí a již brzy bychom se měli dočkat One UI 5.1 aktualizace. Které Samsung telefony obdrží aktualizaci?

One UI 5.1 aktualizace je již za rohem

O tom, že dorazí One UI 5.1 se hovoří již nějakou dobu, nicméně dosud nemáme žádné věrohodné informace, jaké novinky ba tato verze rozhraní měla přinést. Jedinou potvrzenou funkci prozradil sám výrobce až nyní. V seznamu změn aktualizace hodinek Samsung Galaxy Watch 5 totiž byla pozorována zmínka o funkci “camera controller”. Ta, jak název napovídá, umí ovládat fotoaparát spárovaného smartphonu a nově podporuje také gesta pro přiblížení, kterými můžete při focení zoomovat, respektive nejspíš i přepínat mezi fotoaparáty.

Vtip je v tom, že tato funkce vyžaduje, aby spárovaný smartphone běžel právě na One UI 5.1, přičemž dostupná má být od února tohoto roku. Z toho lze vyvodit nejen, že nová verze rozhraní je skutečně na cestě, ale také kdy dorazí. To by ostatně korespondovalo i s datem představení řady Galaxy S23, která tuto verzi nadstavby s vysokou pravděpodobností nabídne jako první. Ke všemu je zde ale obsažen také seznam smartphonů, které tuto funkci budou podporovat a tím pádem musí obdržet One UI 5.1 aktualizace.

Jedná se přitom o všechny smartphony vyšší třídy od Samsungu počínaje řadou Galaxy S20 a Z Flip první generace. Je pak poměrně pravděpodobné, že nová verze rozhraní dorazí také do Samsungů Galaxy A či některých tabletů. Jejich absence v daném seznamu by pak šla vysvětlit tak, že výrobce si funkci “Camera Controller” nechává jako přidanou hodnotu pro smartphony vyšší třídy a proto zde jiné produkty nejsou zahrnuty.

Konečně! MIUI 14 s Androidem 13 míří do loňských Xiaomi mobilů čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Které telefony obdrží One UI 5.1 aktualizaci?

řada Galaxy S20

řada Galaxy S21

řada Galaxy S22

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Dorazilo už i na váš Samsung One UI 5 a Android 13?

Zdroj: 9to5google.com