Smartphony Galaxy S tradičně patří mezi nejočekávanější novinky roku a nejinak je tomu i v případě připravované řady Samsung Galaxy S23. Není tedy divu, že ještě, než dojde k samotnému oficiálnímu představení, internet plní řada spekulací a uniklých informací. Nyní se předmětem úniku nestaly parametry připravovaných novinek, ale samotné datum představení Galaxy S23. Kdy k němu dojde?

Datum představení Galaxy S23 již není tajemstvím

Již minulý měsíc jsme se dočkali neoficiální informace, že Samsung novou generaci svých stěžejních smartphonů představí 1.února 2023. A byť za těmito informacemi stál v minulosti již opakovaně prověřený zdroj, stále jsme čekali na oficiální potvrzení. Toho se nám dostalo nyní, tedy tak nějak. Samsung totiž ještě nezačal oficiálně rozesílat pozvánky na svou konferenci Galaxy Unpacked. To jeho kolumbijské zastoupení spustilo web věnovaný této akci, který je však v tuto chvíli nedostupný, což naznačuje, že Samsung ještě nechtěl tuto informaci vypustit do světa.

Na tomto webu sice nebylo výslovně zmíněno, že se jedná o datum představení Galaxy S23, nicméně i tak je to více než pravděpodobné. Naznačují to i zobrazené objektivy, respektive hlavně třetí zobrazený, který odpovídá vzhledu periskopickému objektivu Galaxy S23 Ultra na dosud uniklých renderech připravované novinky. Vedle vrcholného modelu Ultra se pak pravděpodobně dočkáme tradičního základního modelu Samsung Galaxy S23 a většího bratříčka Galaxy S23 Plus.

Co očekáváte od řady Galaxy S23?

Zdroj: GSMArena.com