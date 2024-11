Největší přehled skutečných Black Friday slev – prošli jsme nabídky všech e-shopů

Z více než 1000 “slev” jsme vybrali 40 produktů, které skutečně stojí za pozornost

Zahrnuli jsme pouze e-shopy s dostatečným počtem pozitivních recenzí

Letošní Black Friday je v plném proudu a my jsme pro vás připravili komplexní přehled těch nejzajímavějších slev. Neomezili jsme se pouze na jeden e-shop nebo kategorii produktů – poctivě jsme prošli nabídky všech významných prodejců a pomocí cenového srovnávače Heureka.cz ověřili, že se skutečně jedná o reálné slevy, nikoliv pouze marketingové triky. Do výběru jsme zahrnuli pouze e-shopy s dostatečným počtem pozitivních recenzí, takže se nemusíte bát nakupovat ani u méně známých prodejců.

V mnoha případech jsou ceny podobné napříč více e-shopy, proto u některých produktů odkazujeme přímo na Heureku, kde si můžete vybrat prodejce podle vlastních preferencí. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější nabídky.

iPhone 13: Nejrozumnější cesta do světa Applu

iPhone 13 sice není nejnovější model, ale za aktuální cenu jde o velmi zajímavou nabídku. V době uvedení se prodával za více než dvojnásobek a i dnes nabídne více než dostatečný výkon, kvalitní fotoaparáty a především dlouhou softwarovou podporu – telefon dostal nový iOS 18 a minimálně dva roky bude stále aktuální. Za tuto cenu může být zajímavou volbou i pro uživatele Androidu, kteří chtějí vyzkoušet jablečný ekosystém.

Redmi Note 13 Pro+: Nejvýkonnější telefon střední třídy za babku

Redmi Note 13 Pro+ byl ještě nedávno jedním z nejlepších telefonů vyšší střední třídy a za současnou cenu jde o naprostý bestseller. Má výkonný procesor Dimensity 7200-Ultra, 120Hz AMOLED displej a především 200MPx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací. Oproti původní ceně 12 990 Kč jde o výraznou slevu. Ve své cenové kategorii budete hledat telefon s lepším poměrem cena/výkon jen těžko.

Honor Magic V2: Nejtenčí skládačka na světě v parádní akci

Magic V2 je technologickým úkazem – jde o nejtenčí skládací telefon na světě s tloušťkou pouhých 9,9 mm v zavřeném stavu. Má špičkový 120Hz OLED displej, výkonný Snapdragon 8 Gen 2 a zajímavou sestavu fotoaparátů. Přestože je na trhu už Magic V3, ten stojí o 15 tisíc víc a nepřináší extra zásadní vylepšení s ohledem na příplatek. Za aktuální cenu jde o nejlepší skládačku v poměru cena/výkon, před časem jsme na něj dělali i recenzi.

Xiaomi 12: Kompaktní vlajka za bezkonkurenční cenu

I po více než dvou letech je Xiaomi 12 zajímavou volbou. V době, kdy mají telefony běžně úhlopříčku přes 6,7″, potěší kompaktnější rozměry. Snapdragon 8 Gen 1 má stále dostatek výkonu, hlavní fotoaparát dělá pěkné snímky a v prosinci telefon dostane update na HyperOS 2.0 postavený na Androidu 15. Za původní cenu 21 990 Kč by to nebyla nejlepší koupě, ale za současných 7 024 Kč jde o jeden z nejvýhodnějších telefonů na trhu.

Xiaomi Redmi Note 11: Bestseller nyní za extrémně nízkou cenu

Redmi Note 11 sice není nejnovější model, ale za aktuální cenu nabízí bezkonkurenční výbavu. AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, dostatečný Snapdragon 680 a 128GB úložiště jsou v této cenové kategorii nadstandard. V porovnání s novými telefony do 3 tisíc nabízí výrazně lepší výbavu i zpracování. I po dvou letech dostává bezpečnostní aktualizace a za méně než polovinu původní ceny jde o fajn volbu pro nenáročné uživatele.

iPhone 12: Stále skvělý iPhone za super cenu

iPhone 12 může být zajímavou alternativou k modelu 13. Nabízí prakticky stejný design, podporu 5G a stále výkonný čip A14 Bionic. Rozdíly v každodenním používání jsou minimální – hlavní nevýhodou je o něco horší výdrž baterie. Za cenu pod 10 tisíc jde ale o zajímavou vstupenku do světa iOS, zvlášť když telefon dostal update na iOS 18.

Xiaomi Mix Flip: Véčková skládačka s největším vnějším displejem

Mix Flip je nováčkem na trhu skládacích telefonů a za aktuální cenu jde o velmi zajímavou nabídku. Oproti konkurenci nabízí největší vnější displej (4″), který skutečně využijete pro běžné úkony bez nutnosti telefon otevírat. Kvalitní je i vnitřní 6,86″ LTPO OLED panel. Telefon pohání vlajkový Snapdragon 8 Gen 3, má dobrou sestavu fotoaparátů a prémiové zpracování. Jediným významnějším kompromisem je chybějící odolnost proti vodě, kterou konkurenční modely nabízí, jak jste se mohli dočíst v naší recenzi.

Samsung QE50Q60DAU: QLED televizor s moderními funkcemi za super cenu

Tento 50″ QLED televizor od Samsungu nabízí velmi dobrý poměr cena/výkon. Původně stál přes 20 tisíc, nyní ho lze pořídit téměř za polovinu. Potěší podporou HDR10+, solárním ovladačem (který se dobíjí i světlem z interiéru) a funkcí Q-Symphony pro lepší synchronizaci zvuku se soundbary Samsung. Systém Tizen nabízí všechny populární streamovací služby a dobrou odezvu. Pro běžné sledování filmů, seriálů či sportovních přenosů jde o ideální volbu.

Philips 55OLED819: Prémiový OLED s Ambilightem za dostupnou cenu

Tento 55″ OLED televizor původně startoval na 49 990 Kč, nyní ho lze pořídit za polovinu původní ceny. Nabízí prémiovou obrazovou kvalitu s perfektní černou, 120Hz panel pro plynulý obraz a oblíbený Ambilight, který rozšíří obraz za televizor pomocí LED pásků. Potěší i Google TV s širokým výběrem aplikací a podporou hlasového ovládání. V rámci akce navíc získáte 50% slevu na kvalitní soundbar Philips. Za tyto peníze těžko najdete OLED s lepší výbavou.

TCL 55V6B: Solidní Google TV za hubičku

Pokud hledáte televizor s rozumnou úhlopříčkou a nechcete za něj utratit majlant, nová řada V6B od TCL může být zajímavou volbou. Nabízí 55″ panel s 4K rozlišením a přímým LED podsvícením. Nejde samozřejmě o prémiový panel jako u dražších QLED či OLED televizorů, ale pro běžné sledování filmů či seriálů poslouží více než dobře. Potěší především systém Google TV s podporou všech klíčových streamovacích služeb a integrací Chromecastu.

Samsung Galaxy Watch Ultra: Prémiové hodinky s masivní slevou

Galaxy Watch Ultra jsou nejambicióznějším pokusem Samsungu konkurovat Apple Watch Ultra. Mají prémiové zpracování, 1,5″ LTPO OLED displej s perfektním jasem a kompletní sadu senzorů včetně EKG či měření okysličení krve. Původní cena 17 490 Kč byla poměrně vysoká, ale za současných 10 776 Kč jde o jedny z nejschopnějších Wear OS hodinek na trhu. Nabízí perfektní integraci s telefony Samsung, ale dobře poslouží i s jinými Android telefony.

Nothing CMF Watch Pro 2: Stylové hodinky pro nenáročné

Pokud nechcete investovat do drahých chytrých hodinek, ale přesto toužíte po stylovém doplňku s praktickými funkcemi, Nothing CMF Watch Pro 2 mohou být skvělou volbou. Za velmi příznivou cenu nabízí 1,32″ AMOLED displej, GPS, měření tepu i okysličení krve a výdrž až 11 dní. Nejde samozřejmě o plnohodnotnou náhradu Apple Watch či Galaxy Watch, ale pro základní sledování aktivity a notifikace z telefonu poslouží skvěle.

Garmin epix Pro (Gen 2): Prémiové sportovní hodinky s masivní slevou

Epix Pro druhé generace patří k tomu nejlepšímu, co Garmin nabízí. Kombinují prémiové zpracování s AMOLED displejem a pokročilými sportovními funkcemi. Oproti Fenix řadě nabízí jasnější a kontrastnější displej, který ocení především běžní uživatelé. Za původní cenu 24 990 Kč šlo o prémiovou záležitost, současná cena je však mnohem přívětivější. V balení navíc dostanete voucher na mapové podklady.

Google Pixel Watch: Elegantní Wear OS hodinky za super cenu

První generace Pixel Watch sice používá starší čip a nemá nejlepší výdrž, ale za současnou cenu jde o zajímavou volbu. Nabízí prémiové zpracování, kvalitní AMOLED displej a perfektní integraci s Android telefony. Původní cena okolo 9 tisíc byla přemrštěná, ale za současných 3 555 Kč jsou zajímavou alternativou k novějším, ale výrazně dražším modelům, případně Galaxy Watch FE.

HyperX Cloud III: Legendární herní headset v nové generaci

Cloud III navazuje na velmi úspěšnou řadu herních headsetů od HyperX. Nabízí robustní kovovou konstrukci, pohodlné náušníky a především vynikající zvuk s důrazem na herní využití. V době uvedení stál 2 499 Kč, nyní ho lze pořídit za výrazně příznivější cenu. Pro hráče hledající kvalitní kabelový headset jde o jednu z nejlepších voleb na trhu.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: Základní TWS sluchátka za pár korun

Pokud hledáte opravdu levná bezdrátová sluchátka, Redmi Buds 4 Lite mohou být zajímavou volbou. Za cenu lehce přes 200 Kč nabízí Bluetooth 5.3, základní odolnost proti vodě (IP54) a výdrž až 20 hodin s pouzdrem. Nemají sice ANC a zvukově neohromí, ale pro nenáročné posluchače nebo jako záložní sluchátka poslouží dobře.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: Základní herní notebook za dobrou cenu

IdeaPad Gaming 3 je ideální volbou pro začínající hráče nebo ty, kteří potřebují přenosný počítač s vyšším výkonem. S procesorem Ryzen 5 5500H a grafikou RTX 2050 si zahrajete většinu moderních her na nižší až střední detaily. Potěší také 144Hz Full HD displej, 16 GB RAM a rychlé 512GB SSD. Za danou cenu neočekávejte zázraky, ale jako vstupní brána do světa laptopového hraní poslouží dostatečně. Snad jen vyjma nového Stalkera…

Asus Vivobook 15 OLED: Výkonný pracant s nejnovějším procesorem

Pro ty, kteří hledají prémiový pracovní notebook, je Vivobook 15 OLED skvělou volbou. Kombinuje nový Intel Core Ultra 7 s krásným 2,8K OLED displejem a 120Hz obnovovací frekvencí. Notebook je díky tomu skvělý jak na práci, tak na multimédia. Integrovaná grafika Intel Arc zvládne i méně náročné hry. Potěší také 16 GB RAM, rychlé SSD a kvalitní zpracování. Původní cena 27 990 Kč byla poměrně vysoká, ale za současných 22 490 Kč jde o jeden z nejlepších notebooků ve své třídě.

MacBook Air M2: Stále skvělý MacBook za super cenu

Přestože je již na trhu nová generace MacBooků Air s čipem M3 (a za pár měsíců se objeví M4 verze), Air s M2 je stále vynikající volbou. Za aktuální cenu nabízí špičkový výkon, skvělou výdrž baterie a prémiové zpracování. Čip M2 zvládne bez problémů běžnou práci i náročnější úkoly jako střih videa nebo úpravu fotografií. Základních 8 GB RAM může být pro někoho limitující, ale díky efektivní správě paměti v macOS to většina uživatelů nepozná. Pro vstup do světa macOS je to aktuálně nejlepší volba.

PlayStation 5 Slim Digital: Nová generace za nejlepší cenu

Nová Slim verze PS5 bez mechaniky je momentálně nejdostupnější cestou do světa next-gen hraní, nebudeme-li počítat Xbox Series S. Za cenu pod 10 tisíc získáte velmi výkonnou konzoli, která zvládne všechny moderní hry v kvalitní grafice. Digital edice sice neumožňuje hrát fyzické kopie her, ale díky častým slevám v PS Store to nemusí být problém. V porovnání s herním PC v této cenové kategorii jde o bezkonkurenční nabídku – podobně výkonný počítač by stál dvojnásobek.

Sony WH-1000XM4: Legendární sluchátka za super cenu

Přestože jsou na trhu již modernější modely, WH-1000XM4 patří stále k nejlepším sluchátkům s aktivním potlačením hluku. Za poloviční cenu oproti uvedení nabízí vynikající zvuk, špičkové ANC a komfortní nošení. Oproti novějšímu modelu XM5 přichází jen o lepší mikrofony pro hovory a mírně vylepšené ANC. Za současnou cenu jde o bezkonkurenční volbu ve své kategorii.

Ultrahuman Ring Air: Chytrý prsten bez předplatného

Zatímco u populárního Oura Ring musíte platit měsíční předplatné, Ultrahuman Ring Air nabízí všechny funkce bez dalších poplatků. Sleduje kvalitu spánku, aktivitu, regeneraci a další metriky. Prsten je vodotěsný, má výdrž až 6 dní a synchronizuje se s aplikací v telefonu. V porovnání s chytrými hodinkami je nenápadnější a pro sledování spánku pohodlnější. Aktuální cena je sice vyšší než u Oura Ring 3, ale bez nutnosti předplatného vyjde dlouhodobě levněji.

Google Pixel 9 Pro XL: Ultimátní Android s AI funkcemi

Nejnovější Pixel nabízí excelentní fotoaparáty, čistý Android s dlouhou podporou a špičkový 6,86″ LTPO OLED displej s jasem až 3000 nitů. Jako první telefon přináší řadu AI funkcí od Googlu, které usnadňují každodenní používání. Tensor G4 sice v benchmarcích zaostává za konkurencí, ale v reálném použití je telefon velmi svižný. Za aktuální cenu jde o skvělou volbu pro ty, kdo chtějí být mezi prvními s nejnovějšími funkcemi od Googlu.

PlayStation VR2: Špičková virtuální realita s velkou slevou

PSVR2 představuje jeden z nejlepších VR headsetů na trhu. Nabízí OLED displeje s 4K rozlišením, široké zorné pole a pokročilé adaptivní triggery v ovladačích. Oproti původní ceně 14 990 Kč jde o výraznou slevu a s rostoucí knihovnou her jako Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil Village nebo Gran Turismo 7 jde o ideální dobu na pořízení.

Affinity V2: Doživotní licence za polovinu

Pro ty, kdo hledají alternativu k předplatnému Adobe Creative Cloud, je Affinity skvělou volbou. Universal License zahrnuje Photo 2, Designer 2 a Publisher 2 pro Windows i macOS. Jde o profesionální nástroje pro úpravu fotek, vektorovou grafiku a sazbu, které lze pořídit za jednorázovou cenu. V rámci Black Friday je celý balík za polovinu běžné ceny. Chybí sice video editor jako Premiere Pro, ale pro grafické práce jde o plnohodnotnou náhradu Adobe produktů.

Samsung QE65QN700C: 8K televizor v obří slevě

Pokud toužíte po televizoru s nejvyšším možným rozlišením, QN700C je aktuálně nejdostupnější cestou do světa 8K. Samsung tento model původně prodával za 84 990 Kč, nyní ho lze pořídit za méně než polovinu. Nabízí 65″ Neo QLED panel s Mini LED podsvícením, špičkový jas a podporu všech moderních funkcí včetně HDMI 2.1 pro nové herní konzole. I když 8K obsahu zatím není mnoho, televizor díky Neural Quantum Processoru skvěle škáluje i 4K obsah. Za danou cenu jde o mimořádnou nabídku – jiné e-shopy si za něj účtují minimálně o 15 tisíc více.

Metz 42MOD9500Z: Nejlevnější OLED na trhu

Metz je na českém trhu relativní nováček, ale jejich první OLED televizor stojí za pozornost. S úhlopříčkou 42″ je ideální volbou do menších prostor nebo jako alternativa k monitoru (při dostatečné vzdálenosti). Nabízí 4K rozlišení, podporu HDR a systém Google TV se všemi populárními aplikacemi. Výhodou je také přítomnost HDMI 2.1 portů. Za cenu pod 16 tisíc momentálně nenajdete OLED televizor s lepším poměrem cena/výkon.

HP OmniBook X: Arm procesor a dlouhá výdrž

Pro ty, kdo hledají alternativu k MacBooku s podobnou výdrží, je HP OmniBook X zajímavou volbou. Díky procesoru Qualcomm Snapdragon X Plus nabízí vysoký výkon při minimální spotřebě. Má krásný 14″ dotykový displej s vysokým rozlišením, 16 GB RAM a podporu Windows 11 včetně emulace x86 aplikací. V těle z kvalitních materiálů najdete také Wi-Fi 6E a dobrou sestavu portů. Oproti MacBooku Air M2 nabízí dotykový displej a konvertibilní konstrukci.

ASUS ProArt PZ13: Nejlehčí OLED notebook se Snapdragonem

ProArt PZ13 je unikátní kombinací OLED displeje, Snapdragon procesoru a extrémně nízké hmotnosti pouhých 880 gramů. 13,3″ OLED panel má vysoké rozlišení 2,8K a 120Hz obnovovací frekvenci. Snapdragon X Plus zajišťuje skvělou výdrž a dostatečný výkon pro běžnou práci. V balení navíc dostanete aktivní stylus pro kreslení a poznámky. Za aktuální cenu jde o jeden z nejzajímavějších Windows notebooků s ARM procesorem.

Lenovo ThinkBook 16: Dostupný a velký notebook se Snapdragonem X Plus

ThinkBook 16 je aktuálně nejdostupnější cestou k výkonnému ARM procesoru od Qualcommu. Za cenu běžného notebooku dostanete velký 16″ displej, celokovové tělo s vojenskou certifikací odolnosti a především procesor Snapdragon X Plus, který nabízí skvělý poměr výkonu a výdrže. Notebook má 16 GB RAM, 512GB SSD a podporuje Wi-Fi 7. Pro kancelářskou práci a multimediální konzumaci jde o velmi zajímavou alternativu k tradičním x86 procesorům.

LG OLED55C31: Prémiová OLED televize s herními funkcemi

C-série od LG patří dlouhodobě k nejoblíbenějším OLED televizím a model C31 není výjimkou. Nabízí špičkový OLED panel s perfektními černou, podporou všech HDR formátů a především skvělými herními funkcemi včetně G-Sync a FreeSync. Zvukový systém 2.2 s výkonem 40W a podporou Dolby Atmos zajistí kvalitní zvuk i bez externí audio sestavy.

Samsung Galaxy Z Fold5: Prémiová skládačka za cenu běžného telefonu

Přestože je na trhu už Fold6, aktuální sleva na Fold5 z něj dělá velmi zajímavou koupi. Oproti novějšímu modelu přicházíte pouze o novější procesor a hranatější design, jinak jde prakticky o totožný telefon. Za původní cenu 47 999 Kč by to nebyla nejlepší volba, ale za současných 26 990 Kč (tedy o 6 tisíc méně než nový model) jde o skvělou příležitost vyzkoušet prémiovou skládačku.

Google Pixel 8a: Dostupná cesta ke Googlu

Pixel 8a přináší to nejlepší z řady Pixel za dostupnější cenu. Má stejný procesor Tensor G3 jako dražší sourozenci, špičkový 64MPx fotoaparát s Google algoritmy a OLED displej se 120Hz. Za současnou cenu, která je o 3 tisíce nižší než při uvedení, jde o jeden z nejlepších telefonů střední třídy. Potěší také dlouhá softwarová podpora a čistý Android.

Marshall Minor III TWS: Stylová sluchátka s výraznou slevou

Značka Marshall je známá svým charakteristickým zvukem a designem, což platí i pro bezdrátová sluchátka Minor III. Oproti původní ceně 3 390 Kč jsou nyní k dispozici za polovinu. Nabízí typický Marshall zvuk s důrazem na detaily, moderní Bluetooth 5.2 a výdrž až 25 hodin s nabíjecím pouzdrem, které podporuje i bezdrátové nabíjení. Design inspirovaný klasickými zesilovači značky z nich dělá stylovější alternativu k běžným TWS sluchátkům.

Huawei FreeBuds Pro 2: TOP sluchátka za polovinu

I když jsou na trhu už dva roky, FreeBuds Pro 2 patří stále k nejlepším TWS sluchátkům na trhu. Mají skvělé ANC, podporují duální měniče pro kvalitní zvuk a nabízí bezproblémové ovládání pomocí gest. Původní cena 5 tisíc byla poměrně vysoká, ale za současnou cenu jde o jedny z nejlepších sluchátek ve své třídě.

Lenovo LOQ 15IRH8: Dostupná cesta k RTX 4060

Lenovo LOQ 15IRH8 představuje jeden z nejdostupnějších notebooků s grafickou kartou RTX 4060. Za cenu, která je téměř o 10 tisíc nižší než při uvedení, získáte notebook schopný rozběhnout všechny moderní hry na vysoké detaily. Potěší také 165Hz displej s vyšším QHD rozlišením, což není v této cenové kategorii standard. Díky podpoře DLSS 3.0 a Frame Generation si užijete plynulé hraní i v náročnějších titulech. Pro kreativce je pak RTX 4060 přínosem při renderování videa či 3D modelování.

MSI Cyborg 15: Herní bestie s 1TB SSD

MSI Cyborg nabízí podobnou hardwarovou výbavu jako výše zmíněné Lenovo LOQ, ale s novějším procesorem a především dvojnásobným úložištěm. Intel Core i5 13420H v kombinaci s RTX 4060 poskytuje skvělý herní výkon, 144Hz Full HD panel zajistí plynulé hraní. Notebook nemá předinstalovaný systém, což může být pro někoho nevýhoda, na druhou stranu ušetříte a můžete si nainstalovat vlastní kopii Windows. Design je více “herní”, což může být věc vkusu.

MacBook Pro 14″ M3 Pro: Profesionální stroj s lepší cenou

Přestože je venku již nová generace MacBooků s M4, tento model s M3 Pro má stále co nabídnout. Oproti základnímu M4 nabízí více jader (CPU i GPU) a 18 GB RAM. Pro profesionály pracující s videem, grafikou či vývojem softwaru jde stále o jeden z nejvýkonnějších notebooků na trhu. Současná cena je o 8 tisíc nižší než při uvedení a vzhledem k dlouhé životnosti Apple produktů jde o dobrou investici.

Bang & Olufsen BeoPlay HX: Luxusní zvuk se slevou

BeoPlay HX představují to nejlepší, co Bang & Olufsen v kategorii bezdrátových sluchátek nabízí. Kombinují prémiové materiály (pravá kůže, kartáčovaný hliník) se špičkovým zvukem a efektivním potlačením hluku. Oproti původní ceně téměř 13 tisíc jde o zajímavou slevu. Konkurenci překonávají především v kvalitě zpracování a charakteristickém zvukovém podpisu, který je typický pro B&O produkty.

DualSense ovladač: Nejlepší gamepad v historii za skvělou cenu

DualSense není jen běžný herní ovladač – díky pokročilým haptickým motorům a adaptivním triggerům přináší do her zcela novou úroveň pohlcení. Původní cena 1 599 Kč nebyla nejnižší, ale za současnou cenovku jde o skvělou koupi. Využijete jej nejen na PS5, ale i na PC či telefonu s Androidem. Oproti konkurenčním gamepadům nabízí kvalitnější zpracování a především unikátní funkce, které podporuje stále více her.

HP 255 G10: Pracovní notebook s Ryzenem za hubičku

HP 255 G10 je ideální volbou pro ty, kdo hledají spolehlivý pracovní notebook za rozumnou cenu. Čtyřjádrový Ryzen 5 7520U nabízí dostatečný výkon pro kancelářskou práci i běžný multitasking, 8 GB RAM a 512GB SSD jsou v této cenové kategorii nadstandard. Notebook má předinstalovaný Windows 11 Home a kvalitní Full HD displej. Oproti původní ceně téměř 14 tisíc jde o výraznou slevu.

TCL 55C655: QLED s Google TV za super cenu

TCL se v posledních letech vypracovalo mezi zajímavé TV značky a model C655 je toho důkazem. Za cenu běžného LED televizoru dostanete 55″ QLED panel s podporou HDR10+ a Dolby Vision. Potěší také přítomnost Google TV se všemi populárními aplikacemi, solidní zvuk s podporou Dolby Atmos a možnost připojení herních konzolí. Původní cena 17 490 Kč byla adekvátní výbavě, současná cena z něj dělá jeden z nejlepších QLED televizorů ve své třídě.

Sony XR-50X90S: Kvalitní LED TV s procesorem od Sony

Přestože jde o dva roky starý model, X90S stále nabízí špičkovou obrazovou kvalitu díky procesoru Cognitive XR a Full Array LED podsvícení. Je ideální volbou pro sledování filmů i hraní her díky HDMI 2.1 a VRR podpoře. Google TV zajišťuje přístup ke všem streamovacím službám a díky certifikaci “Perfect for PlayStation 5” získáte to nejlepší ze spojení s novou konzolí od Sony. Za méně než polovinu původní ceny jde o fajn koupi, avšak televizor je relativně malý, na to je potřeba myslet.

Závěrem

Black Friday 2024 přináší opravdu zajímavé slevy napříč všemi kategoriemi. Mezi nejvýraznější patří slevy na OLED televizory – ať už jde o prémiové modely od LG a Sony nebo cenově dostupnější novinku od Metzu. Překvapivě dobré jsou i slevy na skládací telefony, kdy například Honor Magic V2 lze pořídit téměř za polovinu původní ceny.

Výrazné slevy se objevily také u notebooků s ARM procesory – ať už jde o nové modely se Snapdragonem X Plus nebo MacBooky s čipy Apple Silicon. Tato zařízení přináší skvělou kombinaci výkonu a výdrže baterie.

Pozitivně lze hodnotit i slevy na herní konzole a příslušenství – PlayStation 5 Slim je nyní dostupnější než kdy dřív a s ním související PlayStation VR2 lze pořídit za velmi zajímavou cenu.

Několik tipů pro nákup během Black Friday:

Ověřujte si historii cen na Heureka.cz – některé e-shopy uměle navyšují ceny před slevovými akcemi

Nakupujte pouze u ověřených prodejců s dobrými recenzemi

Nezapomeňte si zkontrolovat dostupnost zboží – některé produkty mohou být rychle vyprodané

U elektroniky se vyplatí investovat do novějších modelů s delší softwarovou podporou

Pokud váháte mezi více e-shopy s podobnou cenou, přihlédněte k podmínkám reklamace a servisu

Budeme průběžně aktualizovat článek o další zajímavé slevy, takže se vyplatí občas mrknout zpět. Pokud jste našli nějakou zajímavou slevu, která v našem výběru chybí, neváhejte nám dát vědět do komunity.

Jaké další produkty v akci vás zaujaly?