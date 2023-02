Na konci loňského roku představila společnost Motorola druhou generaci chytrých hodin Lenovo Smart Clock 2, které můžete získat spolu s nákupem námi recenzované Motoroly Edge 30 Neo zdarma. Podobný produkt není minimálně v České republice příliš populární, přestože svou alternativu mají i další firmy, jako například Xiaomi. Proč? Viníme zejména absenci češtiny u Google Asistenta, bez kterého by byl dle nás podobný produkt poloviční. Stojí přesto za koupi? Na to si odpovíme v následujících odstavcích.

Obsah recenze Lenovo Smart Clock 2

Obsah balení

Balení chytrých hodin Lenovo Smart Clock 2 nabízí vše, co budete k zapojení a správnému používání potřebovat. My jsme na test dostali verzi s Qi nabíječkou, která je součástí jiné krabičky. V základním balení se nachází několik brožur a také napájecí kabel.

Vzhled a kvalita zpracování

Ještě předtím, než nám hodiny dorazily na test jsme se koukali na nějaké fotky a videa, abychom si uměli představit, co vlastně budeme recenzovat. Po rozbalení přišel malý šok, jelikož Lenovo Smart Clock 2 je ve skutečnosti mnohem menší produkt, než jsme se si mysleli. S rozměry 9,3 x 11,3 x 7,1 cm jde o skutečně malé zařízení, které jste schopni umístit na jakýkoliv noční stolek. Svou velikostí se ale ztratí třeba i na kuchyňské lince.

Samotná kvalita zpracování je velmi příjemná. Tělo je tvořeno z textilní látky, zbytek je pak tvořen (včetně bezdrátové nabíječky) z plastu. K dispozici je ve třech barvách – Abyss Blue, Heather Gray a Shadow Black. Nám osobně se nejvíce zamlouvá námi testovaná varianta, která zapadne do jakéhokoliv interiéru. Nalezneme na něm tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepínač, pomocí kterého můžete vypnout mikrofon a mít tak jistotu, že vás Google Asistent zrovna neposlouchá.

Dominantou přední strany hodin je 4palcový LCD displej se základním rozlišením 800 x 480 pixelů. Nechybí mu ani automatická regulace jasu. Na papíře nevypadá příliš lákavě, ale realita je mnohem lepší. Samozřejmě nejde o tak kvalitní panel, který se nachází na vašem telefonu, ale pro vyřízení úloh, které budete na hodinách vykonávat je zcela dostatečný. Dovolíme si říct, že lepšího displeje by tu možná byla až škoda, protože jej budete používat maximálně pár minut denně, spíše méně.

Lenovo Smart Clock 2 si můžete koupit i s bezdrátovým nabíjecím dokem, který disponuje jedním USB-A konektorem na zadní straně. Pokud tedy máte nějaké zařízení, které nepodporuje Qi nabíjení, můžete si jej přesto dobít.



Co umí Lenovo Smart Clock 2?

Dostáváme se tedy pomalu k otázce, co všechno umí hodiny Lenovo Smart Clock 2. Po prvotním nastavení, které můžete udělat kompletně přes telefon, což je pochopitelně mnohem pohodlnější, než manuální psaní všech možných hesel od Wi-Fi a Google účtu přímo na hodinách, vám dá zařízení na výběr z několika ciferníků a možnost nahrání vlastních obrázků z Fotek Google. Ty se v průběhu dne mění a pokud máte hodiny na viditelném místě, můžete si na nich pravidelně připomínat vaše blízké, rodinné dovolené, mazlíčky, nebo cokoliv jiného.

Již zmíněný Google Asistent zde funguje skvěle, což má na svědomí pravděpodobně kvalitní mikrofon, který na dotazy reagoval bez prodlev a na téměř každý pokus. Můžete se ho zeptat na počasí, pokládat mu nejrůznější dotazy a dokonce skrz něj ovládat chytrou domácnost. Jen škoda, že stále neumí česky, s čímž ale nemá firma Lenovo nic společného a tak to nemáme produktu za zlé.

Osobně jsme je zkoušeli na dvou místech, v ložnici a na kuchyňské lince. Obě místa dávají smysl, přestože mají úplně odlišný scénář používání. V kuchyni jsme je nejčastěji používali jako reproduktor pro přehrávání podcastů a hudby a občas jsme se na něco zeptali Google Asistenta. V ložnici mají ale plnohodnotnější využití. Sloužily nám jako budík, pokládali jsme na ně mobilní telefon pro nabíjení přes noc a LED světlo používali na čtení. Mimochodem pro zrušení budíku stačí říct “STOP”, což zní fantasticky, ale asi dvakrát se nám stalo, že jsme kvůli tomu znovu usnuli.

Pokud si zakládáte na kvalitním spánku, možná se vám bude hodit funkce Sunrise Alarm, která před buzením zvyšuje svítivost displeje tak, abyste nevstávali do úplné tmy. Hodiny Lenovo Smart Clock 2 nabízí také několik tónů pro snadnější usínání a meditaci.



Kvalita zvuku. A co přehrávání videa?

Jak jste zřejmě pochopili z předchozích odstavců, na Lenovo Smart Clock 2 si můžete přehrávat hudbu a podcasty. Kvalita 6W reproduktorů rozhodně nepatří mezi to nejlepší. Na poslech podcastů či audioknih před spaním budou bohatě stačit, ale pokud si myslíte, že pouštění hudby bude nějaký extra zážitek, jste na omylu. Méně náročnému posluchači mohou jako podklad “aby nebylo ticho” stačit, ale to je tak všechno.

Chybí jim především basy. Maximální hlasitost je ale zcela dostatečná a možná lepší, než jsme čekali. Vzbudí vás tedy spolehlivě, což je nakonec u hodin to nejdůležitější. Co nás trochu zklamalo je absence možnosti přehrávání videa. Jasně, na displeji, jehož rozlišení je 800 x 480 pixelů by asi Netflix nebyl žádný velký zážitek, ale přesto tu mohla tato funkce být.



Cena a dostupnost

Lenovo Smart Clock 2 seženete za přibližně 2 500 Kč jako samostatný produkt. Na několika e-shopech jej ale můžete získat zdarma k telefonu Motorola Edge 30 Neo.



Závěr

Lenovo Smart Clock 2 je zajímavý produkt, pokud se jej naučíte správně používat. Pokud hledáte něco, co vás spolehlivě vzbudí, nabije vám telefon, dá vám nějakou tu informaci o počasí, přehraje podcast a pak vás uspí, bude sloužit naprosto skvěle. Jestliže jste zvyklí mluvit anglicky na Google Asistenta, využijete ho ještě více. Kdyby měl o něco kvalitnější reproduktor a hlavně uměl přehrávat video, dostal by od nás ještě vyšší hodnocení.

Klady + rozměry

+ rychlost systému

+ přítomnost Google Asistenta

+ bezdrátové nabíjení

+ příjemné zpracování

Zápory – reproduktor by mohl hrát kvalitněji

– neumí přehrávat videa

– vyšší cena

Hodnocení redakce: 85 / 100 %

Jak se vám zamlouvá Lenovo Smart Clock 2?