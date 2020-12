Nejlepší mobilní telefony do 5 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2020?

Vyznat se v dnešní době v mobilních telefonech není vůbec nic jednoduchého. Parametry totiž zdaleka nejsou všechno a vybírat podle nich telefon bez toho, aniž byste jej někdy měli v ruce je poněkud riskantní. Může se totiž snadno stát, že vám nebude vyhovovat operační systém, špatný (přesto že na papíře vypadá dobře) fotoaparát nebo třeba nevyhovující velikost. Na všechny tyto neduhy však přijdete až ve chvíli, když si telefon koupíte. Pokud tedy neoplýváte všeobecnými znalostmi nebo jste si nepřečetli recenzi. V tomto výběru se podíváme na ty nejlepší mobilní telefony, které si můžete koupit do 5 000 Kč.

Realme 7

realme 7 jsme měli před nějakým časem na test. Telefon jako celek působí skvěle a za svou cenu nabídne opravdu hodně muziky. Za svou cenu dostanete kvalitní displej nejen s dostatečným rozlišením, ale navíc také s obnovovací frekvencí 90 Hz, což u této cenové kategorie rozhodně není běžné. Rozhodně však nezklame ani výkonem nebo slušnou výdrží na baterii, která má kapacitu 5 000 mAh a dokáže nabíjet až 30 W a to pomocí přiloženého adaptéru přímo v balení. Ostudu neudělá ani hlavní fotoaparát, který na svou třídu fotí skvěle. Naopak zamrzí horší reproduktory nebo absence IP certifikace. Pokud se však s telefonem nekoupete a hudbu posloucháte hlavně za pomocí sluchátek, mohlo by být realme 7 ideálním kandidátem na daily zařízení.

6,5″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením, 90 Hz frekvence

MediaTek Helio G95, 6/8 GB RAM

5 000 mAh baterie, 30 W nabíjení

48 MPx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 2 MPx makro + 2 MPx hloubkový fotoaparát

4 999 Kč

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 je aktuálně jedním z nejprodávanějších telefonů v České republice. Aktuálně se dá sehnat pod 4 tisíce korun, což je rozhodně lákavá a zajímavá cena. Dostanete za ní kvalitně zpracovaný telefon s jedinečným designem, dostatečným výkonem i velkým displejem. Troufáme si říct, že realme 7 bude lepší volbou, avšak pokud chcete ušetřit, ani s Redmi Note 9 neuděláte chybu. Na druhou stranu disponuje na rozdíl od realme IP certifikací a má dost slušnou výdrž na baterii. A to se vždy počítá. Naopak zamrzí pouze 3 GB RAM nebo pomalejší čtečka otisků prstů.

Testujeme Realme 7i – nová hvězda mezi dostupnými smartphony? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

6,53″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením, 60 Hz frekvence

MediaTek Helio G85, 3/4 GB RAM

5 020 mAh baterie, 18 W nabíjení

48 MPx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 2 MPx makro + 2 MPx hloubkový fotoaparát

3 999 Kč

Samsung Galaxy A41

Máme zde také něco pro milovníky Samsung telefonů a nadstaveb One UI. Tento model Samsung Galaxy A41 je zcela typickou střední třídou, kterou jihokorejský gigant nabízí již několik let. Jeho hlavní předností je AMOLED displej, takže pokud jste milovníky těchto panelů, rozhodně nešlápnete vedle. Potěší však také poměrně kompaktní rozměry, solidní výdrž baterie nebo dobrý ultraširoký fotoaparát. Naopak zamrzí horší výkon, horší reproduktor nebo občasné zpomalené reakce.

6,1″ AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, 60 Hz frekvence

MediaTek Helio P65, 4 GB RAM

3 500 mAh baterie, 15 W nabíjení

48 MPx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 5 MPx hloubkový fotoaparát

5 190 Kč

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 se od Galaxy A41 liší hned v několika ohledech. Nabízí větší displej, lehce vyšší výkon a hlavně obří 6 000 mAh baterii. Horší je dle našeho subjektivního názoru naopak vzhled a celkové rozměry jsou vyšší. Fotoaparáty jsou naopak identické, takže si stačí vybrat dle vašich osobních preferencí. Galaxy A41 je totiž kompaktní telefon, naopak Galaxy M21 je celkem cvalík, za to však nabídne větší výdrž na baterii. Je však potřeba říct, že telefonu trvá skoro tři hodiny, než se nabije z 0 na 100 %.

6,4″ AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, 60 Hz frekvence

Exynos 9611, 4 GB RAM

6 000 mAh baterie, 15 W nabíjení

48 MPx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 5 MPx hloubkový fotoaparát

5 090 Kč

Huawei P40 Lite

Rozhodli jsme se, že do našeho seznamu dáme také Huawei P40 Lite. Byla by totiž obrovská škoda ho nezmínit a to i v případě absence Google služeb. Jednoznačně totiž patří mezi nejlepší mobilní telefony do 5 000 Kč. Pokud jsou pro vás nezbytné, rovnou můžete přeskočit na další model. Jinak se ale jedná o opravdu zajímavý telefon. Přední stranu totiž pokrývá parádní IPS panel s až nečekaně tenkými rámečky a bez výraznější dolní brady. Telefon na první pohled lehce připomíná třeba Pixel 4a. Můžeme také počítat s plynulým prostředím, solidním výkonem, kvalitními fotoaparáty a slušnou výdrž baterie.

6,4″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením, 60 Hz frekvence

Kirin 810, 6 GB RAM

4 200 mAh baterie, 40 W nabíjení

48 MPx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 2 MPx hloubkový + 2 MPx makro snímač

4 900 Kč

Xiaomi Poco M3

Pokud chcete co možná nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, rozhodně zapřemýšlejte o Xiaomi Poco M3. Telefon totiž láká na skvělou výbavu a zároveň nízkou cenu. Za ní totiž dostanete solidní výkon, velký a kvalitní displej, obří baterii i tradiční systém MIUI 12. Telefon vám v klidu vydrží dva dny náročnějšího používání, což se dá říct o málokterém telefonu. Za zmínku však stojí také kvalitní fotoaparáty nebo poměrně jedinečný design.

6,53″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením, 60 Hz frekvence

Snapdragon 662, 4 GB RAM

6 000 mAh baterie, 18 W nabíjení

48 MPx hlavní + 2 MPx hloubkový + 2 MPx makro snímač

3 990 Kč

Jaký telefon byste si koupili vy?