Konec! Levné oblíbené POCO už žádný update nedostane

Mnoho telefonů od Xiaomi obdrželo HyperOS společně s Androidem 14

Současně Xiaomi pravidelně doplňuje přehled telefonů, jejichž podpora je ukončena

Černý Petr tentokráte padl na oblíbené POCO M3, které začínalo boj o zákazníky s Androidem 10

Podpora ve světě Androidu se v posledních letech výrazně zlepšila a platí to rovněž pro telefony Xiaomi, modely Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro mají garantovány 4 aktualizace operačního systému Android a navrch ještě jeden rok bezpečnostních aktualizací.

Bude zajímavé sledovat přístup výrobce u řady Xiaomi 14, určitě bude probíhat srovnání s řadou Galaxy S24 od Samsungu, která nabízí celých 7 let podpory a podobně to má Google u modelů Pixel 8 a Pixel 8 Pro. Dnes ale půjdeme více do historie, žádný další update už neobdrží POCO M3.

Tento mobilní telefon se objevil na trhu ještě v roce 2020 s Androidem 10, podpora byla oficiálně ukončena nyní, ačkoliv telefon už mnoho měsíců žádný update nedostal. POCO M3 nakonec zůstane „uvězněno“ na operačním systému Android 12 společně s uživatelským rozhraním MIUI 14.

Jak je ale u telefonů od Xiaomi běžné, na XDA se kolem tohoto přístroje pohybuje několik vývojářů, kteří připravili řadu neoficiálních ROM. Telefon s ukončenou podporou tak nemusíte okamžitě vyhazovat do koše, ale můžete odemknout bootloader a vdechnout mu nový život.

Používání neoficiálních ROM se samozřejmě pojí s jistým bezpečnostním rizikem, to ale na stranu druhou platí rovněž u telefonu, ve kterém nemáte nainstalované nejnovější bezpečnostní záplaty. Pozitivní ale je, že se podpora v rámci Androidu neustále zlepšuje a není výjimkou, že levné telefony se mohou těšit na 4 roky bezpečnostních aktualizací. To už je z mého pohledu dostatečně dlouhá doba vzhledem k plánované životnosti těchto strojů. Dočkáme se někdy podpory v délce rovných 10 let?

Pamatujete si na POCO M3?

Zdroj: Xiaomi