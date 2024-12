Konečně! Xiaomi se poučilo a chystá pořádnou změnu v aktualizacích

Pokud vlastníte telefon od Xiaomi, asi vás už někdy napadlo, proč dostáváte bezpečnostní aktualizace jen jednou za tři měsíce, zatímco majitelé Pixelů nebo Samsungů se radují z měsíčních updatů. To by se ale mohlo už brzy změnit. Viceprezident Xiaomi Alvin T totiž na sociální síti X naznačil, že společnost plánuje od roku 2025 přejít na měsíční cyklus vydávání aktualizací.

“Měli bychom být schopni poskytovat měsíční aktualizace od roku 2025,” uvedl doslova Alvin T v reakci na stížnost uživatele ohledně současné politiky aktualizací. V následujícím tweetu však dodal, že “nechce nic přehnaně slibovat” a že bude sdílet další informace, jakmile bude vše připraveno.

We should be able to do monthly updates from 2025

