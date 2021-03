Zamyšlení: je Xiaomi jediná kvalitní čínská značka?

Xiaomi před několika lety nastartovalo svou éru především tím, že dokázalo vyrábět kvalitní produkty a přesto za dostupnou cenu. To platí samozřejmě dodnes, ovšem tento čínský gigant se v poslední době zaměřil také na prémiové telefony jako řada Mi 10, případně aktuální Mi 11. Od svého okolí neustále slýcháme, že Xiaomi je ve střední třídě stále bezkonkurenční a nabízí nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Mezitím se však o slovo hlásí také ostatní značky jako například Realme, Oppo, vivo nebo OnePlus a právě těmto telefonům je potřeba věnovat pozornost. Pojďme se tedy v dnešním článku zamyslet nad tím, zda je Xiaomi jediná kvalitní čínská značka.

Je Xiaomi jediná kvalitní čínská značka?

Pokud bychom měli odpovědět jednoduše, bude náš verdikt znít NE. Tím by ale článek skončil a moc byste se toho nedozvěděli. Zkusíme to tedy trochu rozvést. Xiaomi v začátcích své éry začalo prodávat levné mobily, kterým zároveň nechyběl výkon, ucházející fotoaparát a systém podobný iOS, na který si všichni během chvilky zvykli. Na telefonech se tedy příliš nevydělávalo a spíše se firma soustředila na budování svého renomé. To vlastně platí trochu i dodnes. Takový Redmi Note 9 nebo Poco X3 stále patří mezi telefony se skvělým poměrem mezi cenou a výkonem.

O nějaký čas později čínský gigant zjistil že si část svých zákazníků, kteří si značku oblíbili může přetáhnout do prémiového segmentu. Zároveň dokáže přilákat uživatele kteří si telefony za 20 a více tisíc korun kupují pravidelně. Proto také došlo na představení vlajkových lodí Xiaomi Mi 10 či Mi 11. Na poli vlajkových lodí se stále jedná o telefony s výborným poměrem mezi cenou a výkonem, ale to zákazníky kteří chtějí telefon do 6 000 Kč moc nezajímá. Odpovědí může být řada Redmi Note 10, na kterou jsme osobně velice zvědaví. Jenže mezitím se tu vyrojilo pár dalších zajímavých značek, které se snaží nabídnout dobrý telefon za příznivou cenu.

Realme jako nové Xiaomi?

Zajímavé telefony jistě dělá spousta značek a třeba takový OnePlus Nord byl po právu prodejním hitem. Značka, která Xiaomi ve střední třídě začíná dýchat na záda je ale rozhodně Realme. Ten kdo neholduje barevnému MIUI a nebo se mu z nějakého jiného důvodu Xiaomi telefony nelíbí má konečně rozumnou alternativu, která dělá spoustu věcí jinak. Namísto futuristického designu dostaneme poměrně konzervativní, ale přesto funkční vzhled. Místo (pro někoho) přeplácaného MIUI je zde nadstavba Realme UI, která je poměrně čistá a bude vyhovovat lidem, kteří mají rádi čistý Android.

Zároveň zde ale nedochází k žádným ústupkům na poli hardwaru. Asi nejblíže k sobě mají telefony Redmi Note 9 a Realme 7. Pokud se budeme bavit o specifikacích na papíře, vyjdou dost podobně. Přesto trochu hrají ve prospěch Realme. V něm tiká čipset Helio G95, zatímco v Redmi Note 9 Helio G85. U Realme navíc dostanete více operační paměti, 90 Hz displej a rychlejší nabíjení.

Můžeme si srovnat třeba také telefony z trochu vyšší kategorie – Realme 7 5G a Redmi Note 9T. Oba dva telefony disponují stejným čipsetem a podobné jsou si i svou velikostí a typem displeje. Jenže žlutý zástupce má 120 Hz displej, zatímco lidé z oranžového tábora se musí spokojit se 60 Hz frekvencí a pomalejším nabíjením. Kdybychom si osobně měli mezi oběma telefony vybrat, zvolíme právě Realme a to i proto, že s ním máme dlouhodobé zkušenosti.

Xiaomi je skvělá značka. Existují ale alternativy

Rozhodně nechceme, aby byl článek pochopen tak, že Realme je odteď králem a Xiaomi se může jít zahrabat. Tak to určitě není. Xiaomi má stále velmi zajímavé portfolio telefonů a pokud je s nimi člověk spokojený, není důvod měnit. Jen jsme chtěli poukázat na to, že pokud hledáte levný a zároveň kvalitní telefon pro sebe nebo své blízké, nemusíte koukat pouze po oranžovém logu. Nedávno jsme doporučili Realme 7 členovi rodiny. Přecházel z Redmi Note 7 a s telefonem je maximálně spokojený a přiznal se nám, že mu Realme UI vyhovuje o něco více.

Jaký názor máte na společnost Realme?