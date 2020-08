Recenze OnePlus Nord: Čím zaujme seveřan mířící do střední třídy?

A nejde jen o doostřování pořízené fotky, kdy nejprve vidíte trochu rozmazanější náhled. Občasně se stalo i to, že okamžitý náhled vypadal celkem dobře a při čekání na ostřejší výsledek jsem po sekundě či dvou zjistil, že fotoaparát zachytil až scénu při pohybu ruky pryč. S Nordem je tedy aktuálně focení trochu o trpělivosti a toleranci, což mu patrně někteří uživatelé neodpustí. Jsou nicméně náznaky toho, že se najde softwarové řešení, které optimalizaci zařídí na dálku skrze aktualizaci.

Tyto a další fotografie najdete v původní kvalitě v Google Photos galerii. Jsou k dispozici porovnávací fotky se Samsung Galaxy S20 i samostatné z Nordu. Při prohlížení si zobrazte informaci o konkrétním snímku, abyste věděli, ze kterého telefonu pochází.

Baterie je slabá jen papírově

Kapacita baterie v telefonu OnePlus Nord má 4115 mAh, což je na dnešní dobu vlastně celkem málo. Ale jen s ohledem na absolutní číslo, které příliš vypovídající není. Mnohem důležitější je reálná rychlost spotřeby při používání konkrétního telefonu. V tomto případě musím říct, že Nord svou baterii neždímá nijak extrémně a je celkem efektivní. Při běžném používání (frekvence 90 Hz, občasné zapnutí GPS, navigace, hraní her, proházení webů atd.) není problém se přehoupnout přes 24 hodin na jedno nabití. A to ještě může zbýt i několik desítek procent kapacity.

Zvláštní pozornost si zaslouží také nabíjení. Je trochu škoda, že se v tomto ohledu mobil nedočkal bezdrátové technologie. To je ale s ohledem na jeho cenu a také obecný postoj firmy OnePlus pochopitelné. Na druhou stranu je skvělé, že se i Nord dočkal rychlého kabelového nabíjení z kategorie Warp Charge. V tomto případě jde o variantu s výkonem 30 W, která slibuje doplnění energie z 0 na 70 % za třicet minut. Přesné měření jsem neprováděl, ale tak rychlé to nabíjení určitě nebylo. Jelikož nejsem často v situaci, kdy mi může rychlé nabíjení zachraňovat krk, nevnímal jsem to. Nicméně i uživatelé neoficiálním fóru OnePlus řeší, že Warp Charge 30 není tak svižné, jak firma deklaruje v propagaci.



Cena a dostupnost OnePlus Nord

Seveřan z východu vyrazil oficiálně i do ČR, takže je v nabídce velké spousty tuzemských obchodů. Současně je dostupný také přímo v e-shopu OnePlus. Paměťová varianta 8 + 128 GB vyjde na 409 eur (cca 10 700 Kč), vybavenější model 12 + 256 GB stojí 519 eur (cca 13 500 Kč). Z barev je k dispozici zmíněná blue marble a gray onyx. Zájem je evidentně obrovský některé kombinace jsou nyní v oficiálním e-shopu vyprodané.

OnePlus Nord: Závěrečné hodnocení

Společnost OnePlus se s modelem Nord vrátila do sféry “levnějších” telefonů, které mají prohánět i mnohem dražší konkurenty. A to celkem úspěšně. I s cenami přesahující 10 a 13 tisíc, které by i u této firmy před lety stačily na prémiové modely, jde rozhodně o přístroj, který bych si při výběru mezi stejně drahými telefony od konkurence nejspíš vybral. S jedním velkým ALE. A tím je plochý displej, který mně osobně přijde jako překážka k plnohodnotnému využití moderních gest. Drtivá většina ostatních výrobců je ale o velký kus pozadu za skvělým systémem OxygenOS, který zase velmi hlasitě hovoří ve prospěch Nordu. Obě tyto vlastnosti se snoubí v dražších modelech 8 a 8 Pro. Pozitivních a negativních vlastností se z mého pohledu nakonec sešlo totožné množství. Některá negativa jsou dána tím, že se na Nordu nutně šetřilo. I přesto bych ho v této cenové hladině před konkurenty na 90 % upřednostnil.

Klady + Systém OxygenOS

+ 90Hz displej

+ Rychlé nabíjení

+ Design

+ Výdrž

+ Cena



Zápory – Příliš snadno zmáčknutelná tlačítka

– Obtížné ovládání gesty na plochém displeji

– Bez slotu na microSD kartu

– Absence jack konektoru

– Velmi kluzká záda

– Pomalá odezva při focení

Přemýšlíte nad koupí OnePlus Nord?

