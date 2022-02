Xiaomi Redmi Note 11 recenze: za málo peněz hodně muziky

Společnost Xiaomi představila loni v březnu svou řadu Redmi Note 10. Neuplynul ani rok a máme tu další generaci, která v sobě zahrnuje hned čtyři modely – Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro a Redmi Note 11 Pro 5G. V této recenzi se budeme bavit o prvním zmíněném telefonu, který míří do kategorie Android telefonů v ceně od 5 do 6 tisíc korun. Co dokáže za svou cenu nabídnout a podařilo se mu překonat předchozí generaci?

Obsah balení

Telefon Redmi Note 11 nám přišel v již tradiční bílé krabičce, na které je vyobrazený telefon. Po jejím otevření na vás jako první čeká samotné zařízení, pod ním se pak nachází poměrně kvalitní silikonové pouzdro, brožurka, 33W adaptér a USB-A/USB-C nabíjecí kabel. Čínský gigant nám tedy naservíroval vše, co byste u podobného telefonu očekávali.

Kvalita zpracování a vzhled

Zatímco předchozí Redmi Note 10 měl zaoblené hrany, nové Redmi Note 11 je má hranaté a jde tedy ve stopách nejnovějších telefonů. Telefon nepůsobí v ruce nijak extra prémiově a tělo je tvořeno z polykarbonátu. Celkové rozměry pak činí 159,9 x 73,9 x 8,1 mm, přičemž mobil váží 179 gramů. V ruce se drží poměrně pohodlně, ačkoliv hrany telefonu dokáží občas nepříjemně řezat a museli jsme si na telefon chvíli zvykat. Nutno podotknout, že s přibaleným pouzdrem se telefon drží v ruce mnohem lépe.

Xiaomi se rozhodlo ponechat audio jack, což kvitujeme, stejně tak jako stereo reproduktory. Ty hrají celkem hlasitě, ačkoliv ne příliš kvalitně a postrádají basy. Stále jde ale spíše o nižší střední třídu, takže to telefonu s přehledem odpustíte. Na boku telefonu je umístěno power tlačítko se čtečkou otisků prstů, která funguje perfektně. Je rychlá a rozezná váš prst i v případech, když jej máte lehce špinavý. Nechybí ani certifikace IP53, která ochrání váš mobil proti stříkající vodě. O displeji si povíme až za chvíli, na zadní straně se pak nachází kromě fotoaparátů také logo Redmi.



Displej

Přední stranu telefonu pokrývá 6,43″ AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. O ochranu se pak stará sklíčko Corning Gorilla Glass 3. Zde musíme Xiaomi pochválit. Displeji jako takovému nelze v podstatě nic zásadního vytknout. Má skvělé pozorovací úhly a díky jeho typu je samozřejmě také kontrastní. Za poslední dobu jsme drželi v ruce spoustu telefonů střední třídy a u Redmi Note 11 je rozhodně jeden z těch vůbec nejlepších.

Maximální jas 700 nitů je pak zcela dostatečný a to i při používání na přímém slunci. Rámečky jsou poměrně tenké, ačkoliv spodní brada je tlustší, což je ale běžný jev u telefonů podobné cenové kategorie, takže to nebudeme čínské firmě nikterak vyčítat.

Hardware a výkon

Pod kapotou telefonu Redmi Note 11 tiká poměrně nový čipset Qualcomm Snapdragon 680, který mimochodem nalezneme také v nedávno představeném realme 9i. Je vyráběn pomocí 6nm technologie a o grafický výkon se stará čip Adreno 610. Dopomáhají mu 4 GB operační paměti RAM LPDDR4X a 64/128GB úložiště typu UFS 2.2. svou třídu podává telefon solidní výkon, k čemuž pomohla i skvělá odladěnost MIUI. K tomu se ale dostaneme později.

Hry jako Call of Duty: Mobile, Fortnite nebo FIFA Mobile běží na telefonu plynule, bez jakýchkoliv záseků. Zkoušeli jsme také Genshin Impact, který běžel poměrně dobře, ale v některých oblastech docházelo ke ztrátě snímků. Jinak se ale telefon ani při hraní her nijak extrémně nezahřívá a celkově poskytuje mobil slušný a pro většinu uživatelů plně dostačující výkon. V benchmarku Geekbench dosáhl na skóre 387 bodů u jednojádrového testu a 1685 v případě vícejádrového benchmarku.

Co se týče konektivity, telefon bohužel nepřipojíte k 5G sítím, stejně tak neumí Wi-Fi 6 a budete si muset vystačit s Wi-Fi 5. Sluchátka, hodinky a ostatní příslušenství připojíte přes Bluetooth 5.0 a díky přítomnosti NFC s ním také zaplatíte.

Redmi Note 11 specifikace

6,43″ AMOLED displej, 90Hz obnovovací frekvence

50Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx hloubkový + 2Mpx makro + 13Mpx selfie

Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB RAM LPDDR4X, 64/128GB úložiště typu UFS 2.2

5000mAh baterie, 33W nabíjení

dualSIM, microSD slot

audio jack, stereo reproduktory, NFC, boční čtečka otisků prstů

systém MIUI 13

Uživatelské prostředí

Xiaomi se zlepšuje nejen co se týče hardwaru, ale i po softwarové stránce odvádí velice dobrou práci. Přestože je MIUI 13 v tomto modelu stále postaveno na starším Androidu 11, funguje telefon jako celek výborně. Systém funguje velmi dobře, přechody mezi aplikacemi jsou plynulé, stejně tak jako multitasking a to telefon neoplývá bůhví jakou kapacitou RAM. Samotné MIUI 13 nepřináší oproti MIUI 12 zase tolik změn, ovšem lepší optimalizace jde z telefonu prostě cítit.

MIUI je specifické svými funkcemi jako třeba Game Turbo, která dokáže zvýšit výkon telefonu, posílí Wi-Fi připojení (prý až o 20 %) a ztlumí vám oznámení. Díky ní se tedy u dalšího kola Call of Duty: Mobile nemusíte vztekat, až vám kamarád bude psát na Messengeru a vy to kvůli tomu odnesete na bojišti. Samozřejmě se zde nachází také možnost zapnout si plovoucí okna, takže můžete používat více aplikací najednou.

Nechybí tradičně ani zjednodušený režim, který zvětší aplikace, text a uživatelské prostředí celkově učiní mnohem přehlednějším. Pokud tedy přemýšlíte o nákupu chytrého telefonu pro svou babičku, rozhodně pro ní bude mnohem jednodušší naučit se s telefonem, který podobný režim nabízí.

Nelze zapomenout ani na Always-On displej (v češtině aktivní displej), který vám dokáže na zhasnutém displeji zobrazit oznámení z aplikací, datum a čas. Když vám přijde oznámení, můžete si nastavit efekt, který se na displeji zobrazí. My jsme měli nastavený pulzní modrý režim, který dokáže skvěle zastoupit notifikační diodu, kterou v nových Androidech už pěkných pár let nemáme.



Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Ruku v ruce s odladěným MIUI jde také výdrž baterie. Tu dostal na starost 5000mAh akumulátor s podporou 33W nabíjení, které vám dobije telefon z 0 na 100 % asi za hodinku a jde o jedno z těch největších překvapení celého telefonu. Když jsme telefon dostali, dobili jsme jej do plna a následně s ním fotili, natáčeli video, odepisovali na e-maily, spustili benchmark Geekbench, často telefonovali a stahovali z Wi-Fi hromadu aplikací.

Přesto měl ještě večer asi 35 %, což bylo pro nás zdaleka nejvíce překvapující. Když jsme další dny používali telefon naším běžným způsobem, což je používání aplikací jako WhatsApp, Messenger, Instagram, Gmail, Facebook, Twitter či Chrome a občas vyfotili nějakou fotku, dostali jsme se na téměř dvoudenní výdrž. A to podotýkáme, že jsme měli zapnutý 90Hz režim. Zkrátka výdrž baterie je jednou z největších výhod telefonu.



Fotoaparáty

Základní Redmi Note 11 disponuje jako jediný zástupce v této řadě 50Mpx hlavním fotoaparátem (ostatní tři mají 108Mpx snímač). Ten je schopen za dobrých světelných podmínek produkovat kvalitní a ostré snímky s dostatkem detailů i po přiblížení. Podobně je na tom i 8Mpx ultraširoký snímač. Hlavní nevýhodou je bezesporu focení za zhoršených světelných podmínek. Nemusí být ani úplně zataženo a pokud fotíte interiér, začne se vám v rozích objevovat šum. Nehledě na to, že video lze natáčet pouze ve Full HD rozlišení a při 30 snímcích za sekundu.