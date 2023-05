Xiaomi ukončuje podporu pro populární Mi 10 Lite 5G

Podobný osud má potkat trojici dalších modelů

Není to tak dávno, co společnost Xiaomi ukončila softwarovou podporu pro telefon Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, což nás nemuselo příliš zajímat. Jednalo se o model určený pouze pro Čínu, avšak nyní firma přidala na seznam další model, který je u nás dodnes velice populární.

Jedná se konkrétně o Xiaomi Mi 10 Lite 5G, který u nás vyšel v květnu 2020. Podobný osud dle serveru gizmochina potká také další tři telefony, konkrétně Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro a Redmi Note 9 Pro Max. Ty se sice na seznam EOS (End Of Support) ještě nedostaly, ale to se může brzy změnit. Bezpečnostní aktualizace mají slíbené do května letošního roku. Nejde však o nic překvapivého. Při představení bylo totiž u všech telefonů deklarováno, že dostanou tříletou softwarovou podporu.

Co dělat, pokud jeden z výše uvedených telefonů máte? Ukončení softwarové podpory neznamená, že by vám telefon přestal fungovat, ale nebude chráněn před novými bezpečnostními hrozbami. Pokud před nimi chcete být nadále chráněni, můžete zvážit instalaci alternativní ROM jako je třeba LineageOS.

How To Install Lineage OS 19.1 Custom ROM For Any Xiaomi MI Mobile

Máte jeden z výše uvedených telefonů?

Zdroj: gizmochina.com