realme 8 5G recenze: ideální telefon pro běžného uživatele

Můžeme počítat s možnostmi upravit si systém dle svého a měnit ikony, písmo, motivy a mnoho dalšího. Firmě se ale podařilo především vychytat plynulost a stabilitu celého systému. U přešlých telefonů občas docházelo k zásekům či pádům aplikací. Zde i v kombinaci s rychlým 90 Hz displejem působí vše mnohem svižněji a za dobu testování nám nespadla ani jedna aplikace.

Čtečka otisků a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se nachází v power tlačítku na boku telefonu a po klepnutí na ní telefon v podstatě okamžitě odemknete. Čitelnost a přesnost čtečky je dobrá, občas se vám stane že ji telefon nerozpozná ale nejedná se o nic co by vás mělo nějak zvlášť trápit. Navíc můžete telefon odemykat i obličejem, což funguje až překvapivě dobře a ve většině případů (až na absolutní tmu) vás telefon rozpozná maximálně do jedné vteřiny. Otázkou však je, jak moc bude takové řešení bezpečné.



Výdrž baterie realme 8 5G

Kapacita baterie realme 8 5G činí 5 000 mAh a podporuje 18 W nabíjení. V kombinaci s poměrně úsporným čipsetem Dimensity 700 se lze s trochou úsilí dostat i na dvoudenní výdrž. V našem testování jsme měli jas přibližně na 70 – 80 %, obnovovací frekvenci jsme měli na auto a na telefonu jsme běžně pracovali, používali Google aplikace jako Gmail, Google Chat, Google Kalendář, Google Chrome a ostatní jako Facebook, Messenger či Instagram a za den a půl jsme telefon dali znovu na nabíječku, kdy mu zbývalo ještě asi 25 % kapacity. Úplné nabití telefonu pak trvá přibližně dvě hodiny, což je celkem dost a je škoda, že se výrobce nerozhodl nasadit rychlejší 30 W nabíjení, které mají další telefony z rodiny realme 8.



Fotoaparát

Oproti klasickým modelům realme 8 jsme u 5G modelu dostali o něco horší složení fotoaparátů. Hlavním snímačem je zde 48 MPx Samsung GM1, kterému sekunduje monochromatický objektiv a makro kamerka. S ultraširokým snímačem tak nepočítejte. Namísto těchto dvou podle nás až zbytečných snímačů by v telefonu mohl být právě ultraširoký, ale chápeme že někde se šetřit prostě muselo.

Hlavní snímač pro běžné focení bohatě stačí, avšak na nějaké fotografické zážitky můžete zapomenout. Za dobrého osvětlení fotí telefon docela dobře, snímky mají i dostatek detailů, ovšem jsou příliš kontrastní, barvy jsou až moc syté a výsledné snímky příliš neodpovídají realitě. Fotky za noci jsou pak použitelné pouze v krajních případech, kdy si opravdu potřebujete něco vyfotit. Na Instagram si takovou fotku nedáte. Projevuje se zde šum a příliš nepomáhá ani speciální noční režim. Video umí telefon natáčet pouze ve Full HD a 30 snímcích za vteřinu, což je opravdu málo a pokud často natáčíte, měli byste se telefonu obloukem vyhnout. Fotografie v plné kvalitě si můžete stáhnout z Google Fotek.



Cena a dostupnost realme 8 5G

Telefon realme 8 5G bude k dispozici u většiny českých prodejců a to za cenu 5 499 Kč včetně DPH v případě 4 + 64 GB verze. K dostání bude také 6 + 128 GB varianta za cenu 6 499 Kč. Bohužel zatím není jasné, kdy by mohla dorazit verze s 8 GB RAM, kterou jsme testovali v této recenzi.



Resumé

O telefonu realme 8 5G máme poměrně jasno a zanechal v nás spíše pozitivní pocit. Pokud alespoň na jednu z otázek zda na telefonu často hrajete náročné 3D hry (třeba Fortnite na telefonu oficiální cestou ani nespustíte) nebo často a rádi fotíte odpovíte ano, na telefon rovnou zapomeňte. V opačném případě jde ale o svižný telefon který je vhodný ke každodennímu používání, dobře se drží v ruce, má bleskurychlý displej a nadprůměrnou výdrž baterie. Jako benefit navíc dostanete podporu 5G sítí, které je u nás sice v plenkách ale časem se může hodit. Telefon máme stále k dispozici, takže pokud by vás cokoliv zajímalo, dejte nám vědět v komentářích.

Klady + kvalita zpracování

+ nadprůměrný IPS displej s 90 Hz frekvencí

+ slušný výkon

+ nadprůměrná výdrž baterie

+ Realme UI 2.0 je skvělé prostředí



Zápory – pouze průměrný fotoaparát

– horší hlasitý reproduktor

Jak se vám líbí telefon realme 8 5G?

Za telefon děkujeme českému zastoupení značky realme.