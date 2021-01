Nejlepší mobilní telefony do 17 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2021?

Vyznat se v dnešní době v mobilních telefonech není vůbec nic jednoduchého. Parametry totiž zdaleka nejsou všechno a vybírat podle nich telefon bez toho, aniž byste jej někdy měli v ruce je poněkud riskantní. Může se totiž snadno stát, že vám nebude vyhovovat operační systém, špatný (přesto že na papíře vypadá dobře) fotoaparát nebo třeba nevyhovující velikost. Na všechny tyto neduhy však přijdete až ve chvíli, když si telefon koupíte. Pokud tedy neoplýváte všeobecnými znalostmi nebo jste si nepřečetli recenzi. V tomto výběru se podíváme na ty nejlepší mobilní telefony, které si můžete koupit do 17 000 Kč.

Samsung Galaxy S20 FE

Na podzim Samsung potěšil všechny pravé fanoušky. Fan Edition dnes již předchozí vlajkové lodi totiž potěší svými parametry, cenou i designem. Oceníte nejen 120 Hz displej, ale také výkonný čipset. V LTE variantě telefonu sice naleznete Exynos 990, což není vyloženě špatný čipset, ovšem v 5G verzi se pak vyskytuje Snapdragon 865. Pokud tak toužíte po Samsungu s čipsetem od Qualcommu, nemáte v podstatě moc na výběr a Samsung Galaxy S20 FE může být zajímavou volbou.

6,5″ Super AMOLED panel, rozlišení 2400 x 1080, 120 Hz frekvence

Snapdragon 865/Exynos 990, 6 GB RAM

4 500 mAh baterie, 25 W nabíjení

12 MPx hlavní + 8 MPx teleobjektiv + 12 MPx ultraširoký

14 990 Kč

Xiaomi Mi 10T Pro

Pokud chcete za své peníze co nejvíce muziky, nešlápnete vedle s Xiaomi Mi 10T Pro. O výkon se v telefonu stará stále jeden z nejlepších čipsetů – Snapdragon 865 a potěší také 144 Hz displej, což je ve své cenové kategorii trochu unikát. Jedná se sice o IPS panel, nikoliv AMOLED, na druhou stranu jde však o jeden z nejpodařenějších IPS displejů, takže bychom se této volby rozhodně nebáli ani po zkušenostech s OLED panely, vysoká obnovovací frekvence vám to pak může vykompenzovat. Dále se můžeme bavit o 108 MPx fotoaparátu nebo 5 000 mAh baterii. Zkrátka Xiaomi Mi 10T Pro je skvělou volbou a pokud máte se systémem MIUI zkušenosti a vyhovuje vám, není moc co řešit.

6,67″ IPS LCD panel, rozlišení 2400 x 1080, 144 Hz frekvence

Snapdragon 865, 8 GB RAM

5 000 mAh baterie, 33 W nabíjení

108 MPx hlavní + 13 MPx ultraširoký + 5 MPx makro

12 990 Kč

Google Pixel 5

Google Pixel 5 je v podstatě naprostým protikladem k výše zmíněnému Xiaomi Mi 10T Pro. Jedná se totiž o telefon, který svými papírovými specifikacemi příliš neuchvátí, ovšem jeho používání je extrémně návykové, zvlášť pak pokud máte rádi čistý systém a celkově Google ekosystém. Když jsme telefon měli na recenzi, bylo pro nás extrémně obtížné obhájit telefon, který v sobě nenese vlajkový čipset a zároveň není zrovna levný. Přesto si za telefony od Googlu dále stojíme. Pokud se chcete dozvědět více, určitě mrkněte na naší recenzi, potažmo videorecenzi.

6″ OLED panel, rozlišení 2340 x 1080, 90 Hz frekvence

Snapdragon 765G, 8 GB RAM

4 000 mAh baterie, 18 W nabíjení

12 MPx hlavní + 18 MPx ultraširoký

629 EUR (16 470 korun)

OnePlus 8

Zajímavým kompromisem může jistě být OnePlus 8. Pokud netoužíte po barevných a někdy nepřehledných nadstavbách jako je One UI či MIUI a přesto chcete telefon s dobrým výkonem a kvalitním displejem, nešlápnete vedle s OnePlus 8. Tiká v něm totiž Snapdragon 865, potěší také jemný a rychlý OLED panel a nezklamou ani fotoaparáty. Nadstavba OxygenOS je pak jistě jednou z těch čistějších a celkový pocit z telefonu se hodně podobá právě Pixelům, totožný ale přesto není.

6,55″ AMOLED panel, rozlišení 2400 x 1080, 90 Hz frekvence

Snapdragon 865, 8 GB RAM

4 300 mAh baterie, 30 W nabíjení

48 MPx hlavní + 16 MPx ultraširoký + 2 MPx makro

16 999 Kč

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro je extrémně dobrým telefonem, který má však poměrně zásadní nevýhodu. Nedisponuje totiž Google službami, které sice dnes lze nějakým způsobem doinstalovat, ovšem otázkou je, zda se s tím běžný uživatel chce zabývat. Nechme tak toto téma, protože jej zde stejně nevyřešíme. Telefon jsme stejně jako ostatní modely měli v redakci a testovali jej. Pocitově se za nás jedná ze všech jmenovaných o ten nejlepší. Má totiž opravdu prémiové zpracování, naprosto výborné fotoaparáty i displej. Nyní navíc celkem výrazně zlevnil a tak se může jednat o velmi zajímavý nákup.

6,58″ OLED panel, rozlišení 2640 x 1200, 90 Hz frekvence

Kirin 990, 8 GB RAM

4 100 mAh baterie, 40 W nabíjení

50 MPx hlavní + 12 MPx ultraširoký + 40 MPx teleobjektiv

16 899 Kč

Máte tipy na jiné telefony do 17 000 Kč?