Jak vynutit aktualizaci na Android 13? Je to snadné

Před několika dny přišel jako blesk z čistého nebe Android 13, respektive jeho finální verze. Ta se pochopitelně nejprve dostane na telefony Google Pixel a v tuto chvíli se šíří jako klasická OTA aktualizace, takže může několik dní trvat, než se dostane ke všem uživatelům.

Díky jednoduchému triku ale nemusíte čekat mnohdy i několik týdnů, než se dostane na váš konkrétní kus. A nebojte, není k tomu zapotřebí zálohovat data a používat nástroje jako Android Flash Tool. Všechno zvládnete na pár klepnutí a přímo z telefonu.

Na které telefony Google Pixel nainstalujete Android 13?

Google Pixel 4/XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6/Pro

Google Pixel 6a

Jak nainstalovat Android 13 do Pixel telefonů?

Stačí se přihlásit do programu testování beta verzí systému Android, což uděláte přímo na oficiálním webu Googlu. Na něm sjedete dolů, kde uvidíte zařízení vázaná se svým Google účtem, tedy i váš telefon Google Pixel a klepnete na tlačítko zaregistrovat se. Poté stačí přejít do Nastavení > Systém > Aktualizace systému a měla by na vás vyskočit Android 13 aktualizace. Tu stáhnete a nainstalujete a poté se můžete z beta programu na stejném webu odhlásit.

Za tento tip děkujeme čtenáři v6ak.

Podařilo se vám nainstalovat Android 13?