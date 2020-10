Porovnání parametrů: Samsung Galaxy S20 FE vs. zbytek řady S20

Samsung udělal před několika málo dny radost svým fanouškům a poslal do světa telefon Galaxy S20 ve verzi FE, tedy Fan Edition. Při jeho vývoji bylo (oficiálně) cílem uspokojit nejčastější a nejhlasitější požadavky zákazníků. Ti chtěli, nikoli překvapivě, rozumně vybavený telefon za rozumné peníze. My jsme měli možnost nový mobil vyzkoušet a můžete si přečíst o tom, jak se podařilo či nepodařilo tento cíl splnit. V naší recenzi se trochu opíráme i o rozdíly mezi jednotlivými modely této řady, nicméně nijak podrobně. Na to jsme si vymezili prostor v tomto nově vznikajícím “seriálu”. Porovnání telefonu Samsung Galaxy S20 FE s jeho sourozenci S20, S20+ (Plus) a S20 Ultra přitom vlastně není moc složité. Opírá se o několik zásadních změn…

Porovnání Samgung Galaxy S20 FE se zbytkem řady S20

Jelikož jsme v srdci Evropy, můžeme se rovnou bavit o změně v srdci telefonu. Zatímco předchozí tři modely Galaxy S20 nabídly evropským zákazníkům jen procesory Exynos 990 (což je neustále hlasitě kritizováno), FE varianta je dostupná i s čipsetem Snapdragon 865 od Qualcommu. V případě, že zvolíte 5G variantu namísto 4G. V ČR jsou k dostání obě. Snapdragon by měl zajišťovat vyšší výkon i úspory energie, než kdyby na jeho místě stál u 5G varianty Exynos.

Galaxy S20 FE Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra rozměry 159.8 x 74.5 x 8.4 mm 151.7 x 69.1 x 7.9 mm 161.9 x 73.7 x 7.8 mm 166.9 x 76 x 8.8 mm hmotnost 190 g 163 g 186 g 220 g materiál plastová záda skleněná záda skleněná záda skleněná záda displej 6.5″ Super AMOLED 6.2″ Dynamic AMOLED 2X 6.7″ Dynamic AMOLED 2X 6.9″ Dynamic AMOLED 2X 1080 x 2400 px (407 ppi) 1440 x 3200 px (563 ppi) 1440 x 3200 px (525 ppi) 1440 x 3200 px (511 ppi) plochý zakřivený zakřivený zakřivený 84.8 % přední plochy 89.5 % přední plochy 90.5 % přední plochy 89.9 % přední plochy 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 procesor u 4G Exynos 990 Exynos 990 Exynos 990 Exynos 990 procesor u 5G Snapdragon 865 – – Exynos 990 paměti 6/128 GB 8/128 GB 8/128 GB 12/128 GB 8/256 GB 16/512 GB baterie 4500 mAh 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh rychlé nabíjení 25W 25W 25W 45W

Další podstatný rozdíl se týká displeje. Ten je v prvé řadě u FE modelu plochý, takže se v této sérii vymyká. Má ze všech čtyř telefonů také nejnižší rozlišení a poměr celkové přední ploše přístroje. Zajímavé také je že má o dvě generace starší / slabší ochranu Gorilla Glass. Jinak ale patří ke špičce díky 120Hz frekvenci a dalším zobrazovacím vlastnostem. Velikostně zapadá mezi modely S20 a S20+. Samsung Galaxy S20 FE má také v porovnání s svými sourozenci jiný materiál na zádech. Dřívější modely tam mají sklo, u Fan Edition došlo na plast.

Proč a jak rychle ztrácí mobily hodnotu? A které patří k rekordmanům? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Hlavní tahák? Foťáky

Zatímco v porovnání výše uvedených parametrů model Samsung Galaxy S20 FE za svými sourozenci trochu zaostává, je to právě kombinace fotoaparátů, která jej zajímavě staví někam mezi ostatní modely. Standardní 12megapixelůvý hlavní senzor a stejně “velký” ultraširoký objektiv, které jsou k nalezení i u S20 a S20+, tentokrát doplňuje jiná telefoto čočka. Tedy ta, která se stará o zoomování. Oproti zmíněným dvěma modelům má FE varianta sice jen 8megapixelový senzor, ale zase s trojnásobným optickým zoomem. To znamená, že při trojnásobném přiblížení nic softwarově nevyřezává, ale reálně fotí to, co objektiv fyzicky “vidí”. Pozitivní změna nastala i na přední straně, kde je 32megapixelová selfie kamera.

Galaxy S20 FE Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra hlavní 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS telefoto (zoom) 8 MP, f/2.0, 73mm, 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optický zoom, 3x hybridní zoom 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optický zoom, 3x hybridní zoom 48 MP, f/3.5, 103mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optický zoom, 10x hybridní zoom ultraširoký 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0″, 1.12µm 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0″, 1.4µm 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0″, 1.4µm 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0″, 1.4µm ToF (hloubkový) – – 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0 přední 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.74″, 0.8µm 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF 40 MP, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF

Porovnání cen Samgung Galaxy S20 FE a zbytku řady S20

Aktuálně můžete narazit na několik slevových akcí, nicméně my se podívejme na oficiální ceny na českém webu Samsungu. Nový S20 FE vyjde na 16 990 Kč ve variantě se 128GB pamětí a 4G konektivitou. V případě 5G je to 19 990 Kč. Kombinace 5G a 256GB paměti vyjde na 21 790 Kč. Varianta Galaxy S20, která je u nás jen ve 4G a se 128GB pamětí, vyjde na 22 990 Kč. Stejnou kombinaci nabízí i model S20+, který stojí 27 990 Kč. Nejvybavenější a logicky i nejdražší Ultra varianta je u nás k dostání s 5G konektivitou s paměťovými variantami 256 a 512 GB. Ta první stojí 37 490 Kč, druhá 42 990 Kč.