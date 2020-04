Displej je na výborné úrovni

Pokud mě zde něco praštilo do oka hned, když jsem Huawei P40 Pro spustil, byl to právě displej. Nalezneme zde 6,58″ OLED panel s 90 Hz obnovovací frekvencí a zaoblením po všech stranách. To je věc, se kterou jsem se u telefonu ještě nesetkal protože nejen, že skvěle vypadá ale také se skvěle používá. Strany sice nejsou zaoblené tak jako u Mate 30 Pro, ale přesto je zakřivení příjemné a dává smysl. Gesta typická pro Android 10 je radost vyvolávat. Při vyvolání multitaskingu nedočkáte žádného říznutí do palce, jako u ostatních telefonů, ale příjemného sklouznutí.

Samotný displej má pak výbornou čitelnost na přímém slunci, je rychlý, reaguje okamžitě a má věrné podání barev. Je zde však jedna věc, na kterou jsem si musel chvilku zvykat. Selfie kamerka umístěná v levém horním rohu je poměrně rozměrná. Má to však svůj důvod. Kromě ni se zde totiž nachází ToF senzor pro rozpoznávání obličeje, na což jsem zapomněl. Čtečka obličeje funguje velmi svižně a pokud bych ji měl srovnat s Face ID, jsou tyto senzory přibližně stejně rychlé. Kromě toho lze Huawei P40 Pro odemykat samozřejmě čtečkou otisků prstů, která je přímo v displeji.

Hardware Huawei P40 Pro

Pod kapotou Huawei P40 Pro tiká nejnovější a nejvýkonnější čipset od Huawei – Kirin 990 5G. Je tvořen pomocí 7nm technologie a asi vám nemusím říkat, že má výkonu na rozdávání. Sekunduje mu 8 GB operační paměti RAM a rychlé 256 GB úložiště typu UFS 3.0. Telefon si hravě poradí se střihem 4K videa a samozřejmě také se hraním nejnáročnějších mobilních titulů, jako například Call of Duty: Mobile, Fortnite či Asphalt 9. V běžném provozu můžete mít otevřeny desítky aplikací, přepínat mezi nimi a telefon tím příliš nezapotíte. Zde tedy rozhodně palec nahoru.

Výdrž baterie Huawei P40 Pro

Telefon jsem používal přibližně 14 dní a pokud jsem o něčem vůbec nevěděl, byla to právě baterie. Pokud ji došla šťáva, což se mimochodem nestávalo často, píchnul jsem ho na nabíječku, kde se dobil z 0 na 100 % asi za hodinku a čtvrt a mohl jsem jet klidně dva dny dál. Jednoho dne se mi stalo, že jsem musel jet na zahradu a věděl jsem, že budu několik dalších hodin bez elektřiny. A co bylo horší? Huawei P40 Pro měl 2 % a já musel odcházet za 10 minut. Píchnul jsem ho tedy do nabíječky, dal si rychlou sprchu a přišel k telefonu, který měl naprosto famózních 36 %, díky kterým jsem mohl zůstat online bez jakýchkoliv omezení až do večera (tedy asi 8 hodin).