Nejlepší mobilní telefony do 12 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2021?

Vyznat se v dnešní době v mobilních telefonech není vůbec nic jednoduchého. Parametry totiž zdaleka nejsou všechno a vybírat podle nich telefon bez toho, aniž byste jej někdy měli v ruce je poněkud riskantní. Může se totiž snadno stát, že vám nebude vyhovovat operační systém, špatný (přesto že na papíře vypadá dobře) fotoaparát nebo třeba nevyhovující velikost. Na všechny tyto neduhy však přijdete až ve chvíli, když si telefon koupíte. Pokud tedy neoplýváte všeobecnými znalostmi nebo jste si nepřečetli recenzi. V tomto výběru se podíváme na ty nejlepší mobilní telefony, které si můžete koupit do 12 000 Kč.

OnePlus Nord je velice zajímavý telefon, který byl představen ještě relativně nedávno. Jako celek funguje skvěle. Nabídne velký AMOLED panel s 90 Hz frekvencí a uvnitř tiká čipset Snapdragon 765G, který dělá v kombinaci s čistou nadstavbou OxygenOS z telefonu opravdu plynulou záležitost. Nezklame vás ani výdrž baterie nebo fotoaparát. Nejedná se sice o nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, ovšem jako celek funguje telefon skvěle a spolehlivě. Navíc pokud nemáte rádi systémy MIUI, One UI či podobné, čistý OxygenOS jistě oceníte. Pokud se chcete dozvědět více, určitě mrkněte na naší recenzi.

Xiaomi Mi 10T

Prozatím poslední představená řada Xiaomi Mi 10T, konkrétně základní model nabízí zajímavý poměr mezi cenou a výkonem. Pokud máte rádi nadstavbu MIUI, budete se tu cítit jako doma. Za své peníze dostanete 6,67″ IPS panel se 144 Hz frekvencí a o výkon se stará jeden z nejvýkonnějších čipsetů – Snapdragon 865. Potěší také 5 000 mAh baterie, která vydrží i dva dny méně náročného používání a zahanbit se nenechají ani fotoaparáty, přičemž ten hlavní disponuje rozlišením 64 MPx. Pokud tedy chcete dostat za své peníze co nejlepší výkon, bude Mi 10T vhodným kandidátem.

6,67″ IPS LCD panel, rozlišení 2400 x 1080, 144 Hz frekvence

Snapdragon 865, 8 GB RAM

5 000 mAh baterie, 33 W nabíjení

64 MPx hlavní + 13 MPx ultraširoký + 5 MPx makro

10 990 Kč

Poco F2 Pro

Jednou z nejlepších voleb, co se poměrem mezi cenou a výkonem týče bude jistě Poco F2 Pro. Jednou z mála slabin je pouze 60 Hz obnovovací frekvence. Přesto se vám na 6,67″ AMOLED panel bude koukat dobře, zvlášť v případě, že jste vyšší obnovovací frekvenci nikdy nevyzkoušeli. Naopak potěší přítomnost čipsetu Snapdragon 865 nebo vyjíždějící selfie kamerka. Pokud tak často koukáte na filmy a nemáte rádi průstřely, Poco F2 Pro vás jistě potěší. Stejně jako u předchozích modelů vás nezklame ani výdrž baterie či kvalitní fotoaparáty.

6,67″ AMOLED panel, rozlišení 2400 x 1080, 60 Hz frekvence

Snapdragon 865, 6 GB RAM

4 700 mAh baterie, 30 W nabíjení

64 MPx hlavní + 13 MPx ultraširoký + 5 MPx makro + 2 MPx bokeh

9 990 Kč

iPhone SE 2020

Přemýšleli jsme, zda do tohoto seznamu iPhone SE 2020 zařadit a rozhodli jsme se že ano. Přesto, že papírově může mezi konkurenty vypadat telefon až směšně má několik nesporných výhod. Displej jako takový je poměrně dobrý, ovšem tlusté rámečky okolo dojem kazí. Máte alespoň jistotu, že nebude docházet k žádným nechtěným dotykům. Ani baterie není nic úchvatného a pokud budete telefon používat rozumně, vydrží vám jeden den. Při náročném používání však budete muset dobíjet. Zamrzí také pouze jeden objektiv, ačkoliv je velice kvalitní. A co tedy pozitiva? Těch je dost. Čipset Apple A13 Bionic to natře kdejaké střední třídě a iOS funguje v kombinaci s ostatními jablečnými zařízeními skvěle. Zde však záleží na vašich preferencích.

4,7″ IPS Retina displej, rozlišení 1334 x 750, 60 Hz frekvence

Apple A13 Bionic, 3 GB RAM

1821 mAh baterie

12 MPx hlavní

11 490 Kč

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a jsme měli na dlouhodobější test před několika měsíci a dodnes nás telefon baví. Jak už je u Googlu zvykem, papírové specifikace vás nijak zvlášť neohromí. Pokud jste však naprosto běžný uživatel, který ocení kvalitní fotoaparát, čistý Android 11 nebo kompaktnější rozměry, měli byste o Pixelu minimálně zapřemýšlet. O výkon se zde stará Snapdragon 730G a potěší také pěkný OLED displej. Naopak zamrzí horší výdrž baterie (i když špatná vyloženě není) nebo absence IP certifikace. Pokud máte větší budget, za zmínku stojí také Pixel 4a 5G, který nabídne větší displej, podporu 5G a lepší čipset.

5,81″ AMOLED panel, rozlišení 2340 x 1080, 60 Hz frekvence

Snapdragon 730G, 6 GB RAM

3 140 mAh baterie, 18 W nabíjení

12,2 MPx hlavní

349 EUR, asi 9 000 Kč

Máte tipy na jiné mobilní telefony do 12 000 Kč?