iPhone SE 2020 recenze: skvělý motor se starou karoserií

Zprvu pro mne byl přechod na takto malý telefon trochu šok, ale zvykl jsem si celkem rychle. A světe div se, kvalita displeje je to poslední, na co bych si mohl stěžovat. Přestože nemá telefon ani Full HD rozlišení, které má kdejaký telefon za 5 tisíc, je displej “stejně dobrý” jako před lety. Má výborné pozorovací úhly a stále patří ke špičce co se týče LCD displejů. Jedna věc mě zde však štvala. Co se stane, když dvakrát poklepáte na displej svého telefonu? Ano, rozsvítí se a vy si tak můžete zkontrolovat čas či notifikace bez toho, aniž byste ho museli vzít do ruky. To však v tomto telefonu chybí a až s absencí této funkce jsem si uvědomil, jak moc ji používám.



Nový iPhone SE: známe kapacitu baterie a RAM. Dělá si z jablíčkářů Apple legraci? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Hardware iPhone SE 2020

V novém iPhone SE tiká čipset Apple A13 Bionic, který je nám dobře znám z iPhone 11 a 11 Pro. Pokud bychom měli brát čistý výkon, jedná se o jeden z nejvýkonnějších čipsetů na trhu a to i přesto, že je v tomto modelu lehce podtaktován. Výkonem sice překonává iPhone Xs/Xs Max, ale na modely 11 nestačí. Sekunduje mu taktéž pouze 3 GB RAM, namísto 4 GB u vlajkových lodí. Těžko říct, proč se Apple k takovému kroku rozhodl. Jako nejpravděpodobnější scénář se zdá být zlepšení výdrže baterie. Kdyby jel totiž čip na stejných frekvencích, jako u vlajkových lodí, na výdrži by se to jistě negativně podepsalo.

Tím rozhodně nechci říct, že by byl iPhone v nějakém ohledu pomalejší. Troufám si říct, že jen mizivé procento uživatelů skutečně využije výkon, který mu tento telefon poskytuje. Zkusil jsem se zamyslet nad otázkou, proč dal vůbec Apple tomuto telefonu svůj nejvýkonnější mobilní čipset. Kvůli střihu 4K videa? Nebo snad hraní nejnáročnějších her, jako Call Of Duty: Mobile? Možná. Klíčový je zde však fakt, že jablečná společnost rozlišuje podporu nových systémů dle čipsetů. A právě zde bude nový iPhone excelovat v poměru cena/výkon. Pokud si ho totiž koupíte, s jistotou mohu říct, že vám vydrží dalších 5 let a poběží na aktuálním operačním systému. Ročně vás tak tento telefon vyjde na nějakých 2 600 korun. A to je na tomto telefonu nejzajímavější.



Hraní na iPhone SE 2020

Jak již bylo zmíněno, Apple A13 Bionic udělá v novém iPhone SE svou práci na jedničku. Výjimkou není ani hraní her. Na telefonu jsem vyzkoušel náročné hry jako je Call of Duty: Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Asphalt 9 či Shadowgun: Legends. Co se týče samotného výkonu, zde telefon naprosto exceluje. V podstatě nemáte šanci setkat se s jakýmkoliv zásekem a vše běží naprosto plynule a to navíc s tím nejhezčím grafickým nastavením. Telefon zkrátka nemáte šanci zaskočit s jakoukoliv hrou.

Na samotnou velikost jsem si však musel chvilku zvykat. Je něco jiného hrát hry na 5,5″ či větším displeji a na malé 4,7″ obrazovce. Paradoxně jsem zde však po nějaké době rámečky okolo displeje ocenil. Nedochází totiž k žádným nechtěným dotekům, jako tomu může být u bezrámečkových telefonů. A to ani nemluvím o tom, že jsem občas při rychlém pohybu prsty nechtěně vyvolal gesto pro vrácení se na domovskou obrazovku. Vzhledem k tomu, že na tomto modelu toho docílíte pouze stisknutím home buttonu se vám tato věc nestane.

Výdrž baterie iPhone SE 2020

Výdrž baterie byla hodně diskutovaným tématem. Nový iPhone SE disponuje baterií o kapacitě 1821 mAh, tedy naprosto stejnou, jako iPhone 8. A jelikož jsem druhý zmiňovaný telefon používal nějakou dobu v minulosti jako své “daily” zařízení, naskytla se zde zajímavá příležitost porovnat, jak si vede se svým o tři roky starším bratříčkem. Na rovinu je třeba říct, že má nové “eséčko” o poznání lepší výdrž, než iPhone 8. Oficiální jablečný web sice tvrdí, že je přibližně stejná, ale Apple A13 Bionic dělá svou práci perfektně a je mnohem úspornější. Baterie je lepší asi o 20 – 25 %.

Nová chyba Androidu 10 a výše způsobuje zamrznutí systému čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Pokud bych měl výdrž srovnat s iPhonem 11 Pro Max, tak je samozřejmě o poznání horší. Na aktuální vlajkové lodi o baterii vůbec nevím a hlavně ji vůbec neřeším. Vím, že pokud mám 30 – 40 %, vydrží mi telefon v pohodě až do večera. Na tomto modelu budete procenta baterie řešit o poznání více. Pokud telefon vyndáte ráno z nabíječky a budete ho běžně používat, vydrží vám v pohodě až do večera s tím, že vám zůstane asi 25 – 30 % kapacity.

Pokud přecházíte ze staršího iPhonu, (6, 6s, SE, 7 či 8) bude pro vás baterie příjemným překvapením. Pokud přejdete z nějakého jiného modelu (k čemuž ale nevidíme důvod), budete spíše zklamaní. Hraním náročných 3D her, střihu videa či podobným vytěžujícím operacím telefon shodíte doslova za pár hodin (4-6, podle náročnosti). Pokud byste potřebovali dobít baterii rychleji, je možné využít rychlé nabíjení, které dobije 50 % baterie asi za 30 minut. Nechybí samozřejmě ani 5W bezdrátové nabíjení.



Uživatelské prostředí iPhone SE 2020

Nový iPhone SE běží už od vybalení z krabičky na systému iOS 13.4. Ten přináší kromě malých novinek hlavně mnoho odstraněných chyb a nové bezpečnostní záplaty. Pojďme se podívat tedy na iOS 13 jako takový. Systém je extrémně svižný a na nějaké záseky, náhodné restartování či podobné neduhy můžete rovnou zapomenout. Zejména od rok staré verze iOS 12 se zde odehrálo skutečně mnoho. Řeč je samozřejmě také o optimalizaci, jelikož Applu dalo poměrně dost zabrat vyladění systému.