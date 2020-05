Vzácné fotografie: Pixel 4a XL měl mít dva fotoaparáty

Na eBay se vyskytl poněkud unikátní kus hardwaru. Jedná se o náhradní zadní kryt pro Google Pixel 4a XL a nechybí ani zajímavé fotografie. Bez ohledu na to, že by byl telefon oficiálně oznámen a dle všeho byl zrušen. Pojďme se na ně podívat.

Fotografie Pixel 4a XL

Telefon vypadá téměř identicky, jako chystaný Pixel 4a, ovšem s jednou poměrně zásadní změnou. Na zadní straně se totiž v modulu fotoaparátu nacházejí dvě čočky. Chystaný telefon od Googlu však bude mít pouze jednu. Člověk by si na první pohled řekl, že se jedná o klasický Pixel 4a, ovšem v něm se nevyskytuje žádná čtečka otisků prstů, ani vstup pro audio jack.

Zásadní otázka je, jaké měl Google původně plány. Skutečně chtěl zákazníky, kteří by sáhli po menší variantě obrat o druhou čočku? Nebo měl mít snad původně Pixel 4a dva fotoaparáty? To se zřejmě nikdy nedozvíme. Jasné v tuto chvíli je, že přijde pouze jeden model s jedním fotoaparátem. Na oficiální představení si počkáme až do 13. července, přičemž cena by měla být 300 – 350 dolarů.

Je chyba, že Google nepředstaví XL variantu?

Zdroj: gsmarena.com