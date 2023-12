Meta Quest 3 patří k těm vůbec nejvyspělejším VR headsetům. Přestože druhá verze byla spíše další náhlavní soupravou pro hraní her, třetí generace má splňovat potřeby uživatelů ke kancelářským účelům. Dokáže zajistit funkční virtuální prostor, který poskytne kancelář prakticky kdekoliv bez zbytečného tahání dalších komponentů. Nově budou ke stažení aplikace Microsoft Word, Excel a PowerPoint. A k překvapení uživatelů – zcela zdarma.

Každá aplikace je velmi malá a má pouhých 1,3 MB. Tato optimalizovaná velikost není jen pro úsporu místa, ale má zároveň zajistit rychlý a plynulý výkon. Na Meta Quest 3 můžete spustit až tři obrazovky najednou, které vám vynahradí 3 fyzické monitory. K přístroji si pomocí Bluetooth můžete připojit i myš a klávesnici.

Hey, check it out, Microsoft Office on the Meta Quest 3! And I don't even have an O365 subscription. They're obviously web wrappers (~1.b each) but it's nice to see this level of productivity functionality run natively. pic.twitter.com/c1Ocnabrfw

— Nicholas Sutrich (@Gwanatu) December 15, 2023