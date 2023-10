Meta Quest 3 – budoucnost virtuální reality

Meta Quest 3 je již nyní dostupný k předobjednání, a jeho oficiální vydání je plánováno na 10. října

Novou fukncí je full-color mixed reality, která zahrne vaši reality

VR Headset pořídíte za $499 (cca. 11 580 Kč)

Velkou novinkou, která právě přichází na trh, je Meta Quest 3. Tento nový VR headset přináší do světa virtuální reality zcela nové možnosti a zážitky pro všechny nadšence a dobrodruhy. Tento headset staví na populárním modelu Meta Quest 2 a přináší komplexnější využití virtuální reality. Zdá se, že se brzy stane jedním z nejlepších dostupných VR headsetů.

This is Meta Quest 3

Design Meta Quest 3

Meta Quest 3 přináší mnoho významných vylepšení oproti svému předchůdci. Zatímco headset má stejný celkový vzhled jako Quest 2, jeho optický profil je nyní o 40 % tenčí. Na přední straně headsetu jsou umístěny tři RGB kamery a hloubkový projektor, které umožňují plný průchod smíšenou realitou. Nové otočné kolečko pro nastavení vzdálenosti mezi čočkami umožňuje přesné ladění interpupillární vzdálenosti (IPD). Headset podporuje IPD od 53 mm do 75 mm. Tenčí design, lepší displeje, výkonnější procesor a vylepšené ovladače jsou ale jen jedním z bonusů.

Nové funkce a rozdíly mezi původní verzí

Meta Quest 3 přináší hlavní inovaci v podobě plnobarevného průchodu, což umožňuje uživatelům snadno přepínat mezi zážitky virtuální reality a smíšené reality pomocí jednoduchého dvojitého klepnutí na boku headsetu. Jinými slovy, s Quest 3 bude VR hraní zahrnovat místnost, ve které právě stojíte. Headset bude také kompatibilní s PC díky technologiím Quest Link a Air Link. A podobně jako Quest 2, také získá přístup k Meta Quest Plus(služba pro předplatitele nabízející dva tituly měsíčně za 7,99 dolarů měsíčně).

Meta Quest 3 přináší mnoho významných inovací a vylepšení ve světě virtuální reality. Nicméně, s cenovým rozdílem oproti předchozímu modelu, bude muset tento headset přesvědčit uživatele, že nabízí zásadní vylepšení výkonu a že mixed reality je skutečně revoluční zážitek, za který stojí investovat. Meta hrdě uvádí, že Meta Quest 3 má šanci oslovit ty, kteří touží po nových dimenzích virtuální reality, a nabídnout jim zážitek, který stojí za to. Quest 3 také získá přístup k celé knihovně obsahu Quest 2, včetně všech těch nejlepších her. Kromě toho bude do konce roku dostupných více než 100 nových aplikací a vylepšených aplikací pro starší verzi, což znamená, že budete mít dostatek zážitků a her k vyzkoušení.

Technické specifikace

Cena: 499 USD (128GB), 649 USD (512GB)

499 USD (128GB), 649 USD (512GB) Datum vydání: 10. října

10. října Procesor: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 RAM: 8 GB

8 GB Úložiště: 128 GB, 512 GB

128 GB, 512 GB Displej: 4K+ Infinite Display (2 LCD s rozlišením 2064 x 2208 pixelů na jedno oko)

4K+ Infinite Display (2 LCD s rozlišením 2064 x 2208 pixelů na jedno oko) Průchod plnou barvou: Dvě RGB kamery (18 PPD)

Dvě RGB kamery (18 PPD) Frekvence obnovování: 90Hz (nativní), 120Hz (experimentální)

90Hz (nativní), 120Hz (experimentální) Úhel zorného pole: 110 stupňů horizontálně, 96 stupňů vertikálně

110 stupňů horizontálně, 96 stupňů vertikálně Hmotnost: 515 gramů

515 gramů Rozměry: 184 mm x 160 mm x 98 mm

184 mm x 160 mm x 98 mm Výdrž baterie: až 2,9 hodiny

až 2,9 hodiny Doba nabíjení: 2 hodiny

2 hodiny Zpětně kompatibilní: Ano

Ano Sledování očí : Ne

: Ne Připojení: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2

Využíváte VR headsety?

Zdroj: Meta