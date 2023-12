Meta nedávno oznámila přidání umělé inteligence do svých produktů, mezi nimi se objevil i produkt Imagine. Jedná se o generátor obrázků, podobně jako Dall-E nebo Leonardo.AI. Tento nástroj byl dosud k dispozici pouze prostřednictvím virtuálního asistenta, avšak nově bude jako samostatný produkt. Zatím je k dispozici pouze pro uživatele USA, ale můžeme očekávat, že se brzy objeví i u nás.

Kromě toho společnost uvedla, že aktuálně testuje více než 20 dalších způsobů, jak vložit umělou inteligenci do svých produktů a zjednodušit tak uživatelům jejich používání. Tento nástroj zvolil velmi jednoduché a instinktivní uživatelské rozhraní, pouze o jednom textovém poli a tlačítku k výzvě na generování. Bude dostupný na samostatné webové stránce imagine.meta.com a to zcela zdarma.

Otázky bezpečnosti ohledně AI stále nabývají na síle a i na to Meta bere ohled. Veškeré vygenerované obrázky budou obsahovat vodoznak, který je pro lidské oko téměř neviditelný, takže bude lehce identifikovatelné, že jde výtvor umělé inteligence. Kromě toho nabídne při úpravě fotografií novou funkci, která dokáže roztáhnout pozadí fotografie a doplnit jej tak, aby například ve Stories vypadaly lépe.

