V dnešní digitální době je nezbytné zaujmout diváka již na první pohled. Vizuální prezentace spolu s atraktivním nadpisem často slouží jako hlavní kritéria, na základě kterých divák vybírá video ke zhlédnutí, a pro nově vznikající YouTube kanály je tento prvek poměrně zásadní. Naštěstí rozvoj umělé inteligence přináší tvůrcům řešení ve formě pokročilých nástrojů jako DALL-E 3, které tento proces výrazně zjednodušují.

Nedávno jsme vás informovali, jak začít využívat nový AI model firmy OpenAI. Jedním z nejzajímavějších aspektů DALL-E 3 je metoda zvaná “Chain of Thought”. Tento proces začíná generováním detailního seznamu individuálních nápadů, které slouží jako roadmapa pro celý designový proces. Můžete si to představit jako brainstormingovou fázi, kde se vytváří konkrétní vizuální koncepce.

Jakmile je tento seznam hotov, následují specifické podněty pro miniatury v určitém pořadí:

Generování miniatur pomocí DALL-E 3 a metoda “Chain of Thought” nabízejí tvůrcům obsahu revoluční nástroj, který může značně zvýšit kvalitu, efektivitu ve zvyšování míry prokliku (CTR) a v neposlední řadě poutavost obsahu. V době, kdy je konkurence na platformách jako je YouTube vyšší než kdy dřív, může být tento nástroj klíčem k úspěchu.

Been diving into DALL-E 3 to create YouTube thumbnails going forward. Here are some examples so far. I use a Chain of Thought approach with a detailed system prompt. Video coming on this on Sunday!#chatgpt #ai #DALLE3 #OpenAI #tech #YouTube pic.twitter.com/uPXRdFFzeC

— Kris (@AllAbtAI) October 6, 2023