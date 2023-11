Levnější Nothing Phone (2a) na obzoru. Co o něm víme?

Nothing je mladá a dravá značka, která se nebojí agresivní komunikace

Nothing 2a za zajímavou cenu by mohl mít úspěch

Nothing nabízí zajímavé produkty a před časem začal výrobce některé nabízet oficiálně v České republice. V té souvislosti hodinky CMF Watch Pro obdržely update, který obsahuje podporu češtiny, za to chválíme. Nyní se zdá, že portfolio Nothing by se mohlo rozrůst o další telefon. Na koho zamíří a co nabídne?

Nebude to nástupce současného Nothing Phone (2), ale jeho levnější verze. Tomu odpovídá očekávaný název – Nothing Phone (2a). Telefon by měl bodovat nižší cenou, nadále by měl zůstat zachovaný atraktivní design. AMOLED displej nabídne úhlopříčku 6,7 palce, přední fotoaparát je umístěný uprostřed displeje v průstřelu. Už z výroby telefon bude spoléhat na Android 14.

Inspirace společností Google je více než zřejmá. „Áčkové“ Pixely od společnosti Google jsou telefony se zajímavým poměrem cena versus výkon a výbornými fotoaparáty, navíc s dlouhou podporou. Možná to nejsou nejkrásnější telefony na trhu, ale mají co nabídnout a můžou vám sloužit mnoho let. Nothing teď bude chtít jejich úspěch napodobit, nebude to ale mít snadné. Lepší podporu nebo fotoaparát pravděpodobně nenabídne, třeba si ale výrobce nějaké trumfy připraví. Může to být právě design…

Uvítali byste levnější Nothing 2a?

