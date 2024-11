Doogee uvedlo na trh nový model S200 5G

Nabízí baterii s kapacitou 10 100 mAh

Má vysokou odolnost, cenovka se drží pod 9 000 Kč

Na trhu je nový vysoce odolný mobilní telefon. Doogee S200 5G je na první pohled masivní a potvrzuje to i jeho stupeň krytí IP69K, což je jedna z nejvyšších možných certifikací. Odolá tak tryskající vodě s vysokým tlakem i vysokou teplotou, a zároveň i spoustě prachu. Potěší vás ale i svými dalšími vlastnostmi.

Uvnitř mobilu se ukrývá 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 7050. Operační paměť má kapacitu 12 GB a interní paměť nabízí prostor 256 GB. Pokud by vám to nestačilo, můžete do něj vložit MicroSD kartu o velikosti až 2 000 GB. Je vyrobený jakožto dualSIM a má operační systém Android 14.

Na přední straně vás jistě zaujme 6,72″ IPS (In-Plane Switching) displej. Ten je sice o něco horší než OLED displeje, ale i tak nabízí například 120Hz obnovovací frekvenci. Z druhé strany je pak speciální sekundární kulatý AMOLED displej.

Skvělý foťák i kapacita baterie

Tenhle chytrý telefon od Doogee si oblíbí nejen dobrodruzi nebo řemeslníci, vyloženě nezklame ani svými fotoaparáty. Zadní foťák má 3 snímače v čele s hlavním 100 Mpx. Dále má 20Mpx senzor sloužící pro noční vidění, takže pořizuje skvělé fotky v horším světle nebo za tmy, posledním z trojice je 2Mpx makro kamera. Přední foťák pak nabízí slušných 20 Mpx.

Co se týká videí, natáčí ve 4K (s rozlišením až 3 840 × 2 160). Natáčený prostor nebo objekt si navíc můžete přisvětlit vestavěnou diodou.

Fotit a natáčet můžete neskutečně dlouho. Nejen, že kapacita paměti může být díky vložené MicroSD kartě obří, ale vydrží to i baterie Doogee S200 5G. Ta má neuvěřitelnou kapacitu 10 100 mAh, o čemž si většina soudobých mobilů může nechat jen zdát. Podporuje přitom nabíjení s výkonem až 33 W.

Placení mobilem je samozřejmost

Za zmínku stojí i další vlastnosti modelu Doogee S200 5G. Zaprvé je to NFC (Near Field Communication), které umožňuje bezkontaktní placení mobilem. Pro připojení k internetu lze využívat moderní 5G síť, ale samozřejmě také LTE (4G).

Hodit se může funkce OTG, díky níž k mobilu můžete bez problémů připojit třeba myš nebo klávesnici. Dále disponuje digitálním kompasem, pohybovým senzorem, gyroskopem, světelným senzorem a také senzorem přiblížení (ten se využije při přílišném přiblížení tváře k mobilu, kdy se uzamkne jeho obrazovka).

Nepřekvapivě má Doogee S200 5G vyšší hmotnost, a to 365 gramů.

Zdroj: Doogee