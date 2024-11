Televize v mobilu bez Wi-Fi i mobilní sítě. Revoluce ve vysílání je v Česku na spadnutí

Přichází nový vysílací standard 5G Broadcast

Umožní sledovat televizi v mobilu i bez mobilního signálu

Spuštěn by mohl být do 3 let

Sledovat televizi v mobilu je pro mnoho lidí dnes už docela normální. Řada televizních stanic má své online vysílání, některé nabízejí prémiové kanály. Jenže k tomu všemu je zapotřebí mít připojení k internetu – a to buď přes mobilní data, nebo Wi-Fi. Už brzy by ale všechno mohlo být jinak.

České Radiokomunikace (CRA) už od roku 2022 testují zcela novou technologii nazvanou 5G Broadcast, díky níž by mělo být v budoucnu možné sledovat televizní vysílání na mobilu podobně jako na běžné televizi. Tedy bez nutnosti připojení k internetu. A to třeba i v místech, kde chybí mobilní signál.

Televize i bez SIM karty

Revoluční technologie je postavena na principu DVB-T2 vysílání a teď CRA ukázalo nejnovější pokroky. Televizní vysílání díky standardu 5G Broadcast může běžet i na mobilech, v nichž není vložena SIM karta. A jedinou podmínkou je, aby podporovaly tento způsob příjmu multimediálních dat.

Což není žádné sci-fi. Některé mobily od Xiaomi, OnePlus, Motoroly nebo Samsungu už ho podporují. A podle generálního ředitele CRA Miloše Mastníka se pravděpodobně budou přidávat i další výrobci.

MWC 2024: Embracing 5G Broadcast as the global standard

Podle předpokladů by se mohl tento způsob příjmu televizního signálu začít komerčně šířit už do 3 let, respektive někdy v průběhu roku 2027. Nejen, že půjde o rychlý způsob přenosu bez zpoždění, ale podle jeho vývojářů je i ekologický (oproti IPTV nebo online streamům jeden vysílač obslouží nekonečné množství uživatelů a minimalizuje se tak spotřeba energie i uhlíková stopa).

Pilotní vysílání už v Česku běží, ale bude se dále testovat a vylepšovat. Až bude 5G Broadcast naplno spuštěn pro všechny, měl by fungovat souběžně se současným DVB-T2 vysíláním.

Uvítali byste podobnou možnost sledování televize v mobilu?

Zdroj: CRA