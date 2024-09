Xiaomi dnes představilo dlouho očekávanou dvojici cenově výhodných vlajek Xiaomi 14T a 14T Pro

Výrobce u novinek vyzdvihuje zejména AI funkce, skvělé noční fotografie a výkon

Zůstává atraktivní cena a výrobce nezapomněl ani na lákavou zaváděcí akci

Příchod další generace „Téček“ od Xiaomi byl dlouho dopředu provázen řadou spekulací a úniků. Až dnes jsme se však dočkali představení této očekávané mezigenerace vlajkových modelů – tedy vlajkových přinejmenším v případě modelu s přídomkem Pro. Letos je totiž rozdílů mezi oběma modely přibylo přičemž startovní ceny obou zůstaly zachovány. Znamená to, že letos je výhodnější koupí vybavenější model?

Solidním hardwarem to jen začíná

Po stránce výkonu razí Xiaomi 14T a 14T Pro stejný přístup jako loňské modely. Zatímco základní 14T představuje solidní vyšší střední třídu, vybavenější 14T Pro nabídne výkon aktuálních TOP modelů. Xiaomi zde zůstalo věrné MediaTeku a tak máme tu čest se smartphony s čipsety Dimmensity 8300 Ultra a Dimensity 9300+ v obou případech vyráběnými moderní 4nm technologií. Jelikož je Dimensity 9300+ v Xiaomi 14T Pro pořádný silák, lze u něj očekávát také vyšší výdej tepla. S tím si zde má poradit nový systém odpařovacích komor, který výrobce hrdě nazývá Xiaomi 3D IceLoop. To Xiaomi 14T se bude muset obejít bez tohoto pokročilého systému chlazení, u Dimmensity 8300 Ultra však lze očekávat mnohem nižší teploty v zátěži – podobně jako to ukázalo předešlé Dimensity 8200 Ultra v naší recenzi Xiaomi 13T a 13T Pro.

Xiaomi 14T a 14T Pro využívá rychlé 12GB LPDDR5x paměti. Xiaomi 14T pak nabídne 256 nebo 512GB úložiště, zatímco 14T Pro může být vaše ve verzi s 512 GB nebo rovnou 1 TB úložného prostoru. Ve všech případech by se pak mělo jednat o rychlá UFS 4.0 úložiště. Letos se liší i konstrukce obou novinek. Zatímco Xiaomi 14T má plastový rám a v barevné variantě nazvané Lemon Green i záda z umělé kůže. Ve zbylých barevných verzích, tedy černé, šedé a modré, má pak telefon záda skleněná. Xiaomi 14T Pro nabídne kovový rám a záda ze skla a to v šedé, modré a černé barevné variantě. Ocenit pak rozhodně musíme odolnost vůči vodě a prachu se stupněm krytí IP68 u obou novinek.

Xiaomi 14T Pro

Uvnitř Xiaomi 14T a 14T Pro se pak nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh, je tak maličko škoda, že Xiaomi nenásledovalo některé své krajany, kteří již poměrně běžně používají baterie i o 10 % vyšší kapacitě. U levnějšího modelu pak probíhá nabíjení výkonem až 67W a to pouze prostřednictvím USB-C konektoru. V případě dražšího sourozence je pak k dispozici 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. V obou případech pak výrobce proklamuje životnost baterie 1600 nabíjecích cyklů. Oba telefony podporují dvě fyzické SIM karty případně eSIM. Stran konektivity je zde vlastně pouze jediný rozdíl, zatímco Xiaomi 14T Pro podporuje Wi-Fi 7, u Xiaomi 14T si budete muset vystačit s Wi-Fi 6e, to však pro většinu uživatelů patrně nebude žádný problém.

Xiaomi 14T

Zcela identický je pak u obou modelů použitý displej. Jde o 6,67″ AMOLED panel o 144Hz obnovovací frekvenci. Displej nabídne, dnes čím dál populárnější, 1,5K rozlišení a tím pádem jemnost obrazu 446 pixelů na palec. Jedná se o 12-bit panel schopný zobrazit 68 miliard barev a podporující standardy HDR10+ a Dolby Vision. Špičkový jas v tomto případě dosahuje maxima 4 000 nitů, celoplošný maximální jas však výrobce zatím neprozradil. Naopak se ale chlubí využitím AI pro úpravu zobrazení. Konkrétně se má umělá inteligence starat o úpravu jasu a barevné teploty na základě použití a denní doby. Samozřejmostí je pak přítomnost stereo reproduktorů, pro Xiaomi tradičně doplněným o technologii Dolby Atmos.

Smartphony Xiaomi 14T a Xiaomi 14T Pro specifikace:

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Displej 6.67″ CrystalRes AMOLED, 12-bit barevná hloubka ,144Hz, 2712 x 1220 px, 446 ppi, 4000 nitů, HDR10+, Dolby Vision 6.67″ CrystalRes AMOLED, 12-bit barevná hloubka ,144Hz, 2712 x 1220 px, 446 ppi, 4000 nitů, HDR10+, Dolby Vision Čipset Mediatek Dimmensity 8300 Ultra

4nm

1x Cortex-A715, až 3,35GHz

3x Cortex-A715, až 3,2GHz

4x Cortex-A510, až 2,2GHz

Mali-G615 MC6 Mediatek Dimmensity 9300+

4nm

1x Cortex-X4, až 3,4GHz

3x Cortex-X4, až 2,85GHz

4x Cortex-A720, až 2,0GHz

Immortalis-G720 MC12 Paměť a úložiště 12 GB LPDDR5x

256 / 512 GB UFS 4.0 12 GB LPDDR5x

512 / 1024 GB UFS 4.0 Konektivita Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1, NFC, LTE, 5G, USB-C, eSIM, DualSIM Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, LTE, 5G, USB-C, eSIM, Dual-SIM Fotoaparáty Primární

50MPx snímač Sony IMX906

f/1.7, 2.0μm Super Pixel

OISS optickým přiblížením

50MPx snímač Samsung S5KJN1

2x zoom

f/1.9Ultraširokoúhlý

12MPx snímač Omnivision OV13B

120° úhel záběru

f/2.2 Primární

50MPx snímač Light Fusion 900

f/1.6, 2.4μm Super Pixel

OISS optickým přiblížením

50MPx snímač Samsung S5KJN1

2,6x zoom

f/2.0Ultraširokoúhlý

12MPx snímač Omnivision OV13B

120° úhel záběru

f/2.2 Baterie a nabíjení 5 000 mAh

drátové, 67 W 5 000 mAh

drátové, 120W

bezdrátové, 50W Konstrukce plastový rám

skleněná záda (Titan Gray, Titan Blue, Titan

Black)

záda z umělé kůže (Lemon Green)IP68 kovový rám

skleněná záda (Titan Gray, Titan Blue, Titan Black)IP68 Rozměry a hmotnost 160,5 mm x 75,1 mm x 7,80 mm

195 gramů 160,4 mm x 75,1 mm x

8,39 mm

209 gramů

Opět s Leica fotoaparáty

Rozdíly letos nalezneme i v oblasti fotoaparátů, kdy je pro Xiaomi 14 a 14T Pro identická pouze přední 32MPx selfie kamerka v displeji a ultraširokoúhlý 12MPx fotoaparát s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 15mm a tedy 120° záběrem. Na zádech Xiaomi 14T Pro se pak nachází primární 50MPx snímač Light Fusion 900 o velikosti 1/1,31“. Jde tedy o identický primární snímač jako u Xiaomi 14. Ten je však zde spárován s optikou o 7 členech a světelnosti f/1.6. A nezapomnělo se zde ani na optickou stabilizaci obrazu. Tato sestava by pak měla zachytit o 32 % více světla než v případě předchůdce se starším, ale o něco větším 1/1,28″ snímačem. Sestavu zadních fotoaparátů u 14T Pro uzavírá 50MPx fotoaparát s 2,6x optickým přiblížením a tím pádem ohniskovou vzdáleností 60 mm, světelnost je zde pak f/1.9. Stejný 50MPx snímač, ovšem s jiným teleobjektivem by pak mělo využít i Xiaomi 14T. Zmíněný objektiv zde však má mít ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 50mm a tím pádem kratší, 2x zoom. Rovněž světelnost je zde o něco rozdílná a má hodnotu f/2.0.

Nejvýraznější ústupek fotovýbavy Xiaomi 14T je ale primární fotoaparát. Zde se usadilo Sony IMX906, tedy výrazně menší 1/1,56″ snímač. Ten je zde spárován s objektivem o světelnosti f/1.7 a ani v tomto případě nechybí optická stabilizace. Oba modely však nabídnou neurální jednotku Xiaomi AISP rovněž známou z řady Xiaomi 14. Ta by s použitím AI měla zajišťovat, mimo jiné, omezení šumu a skvělý dynamický rozsah a díky ní fotoaparáty podporují i formát UltraHDR. Při pořizování portrétních snímků zase AI pomůže s hloubkou ostrosti a celkovou začištěností snímků. I letos pak byla zachována spolupráce s legendární německou fotografickou značkou Leica. Ta opět spolupracovala na vývoji objektivů i celkovém naladění fotoaparátů. Nechybí ani filmový režim s rozsáhlým nastavením a možností pořizovat videa ve formátu 2,39:1. V tomto režimu jsou jsou pak podporována HDR videa v 10bitovém formátu Rec. 2020 a to ve 4k při 30 snímcích za vteřinu.

AI na každém rohu

Umělou inteligenci však smartphony Xiaomi 14T a 14T Pro samozřejmě nevyužívají zdaleka jen u fotoaparátů. Patrně nejvíc pozdvižení vzbudí funkce Circle to Search with Google, kterou uvádí Xiaomi jako první značka po Samsungu a Googlu, kteří na jejím vzniku spolupracovali. Tato funkce by měla být dostupná do 14 dní. Vedle toho ale Xiaomi přichází také s vlastním překladačem s umělou inteligencí či AI Notes a AI Recorder s přepisem řeči na text, rozpoznáním mluvčího a možností rychlého shrnutí nebo AI Subtitles, které doplní a eventuálně i přeloží titulky ve videích. Pro tuto chvíli však ještě nemáme informace, zda budou funkce dostupné i u nás a budou podporovat i češtinu. Minimálně v blízké budoucnosti bychom v to však raději nedoufali.

Xiaomi neopomnělo prošpikovat s pomocí AI ani funkce pro editaci fotek a videí. Dočkali jsme se tak například automatického vylepšení fotek, oblíbené funkce pro odstranění nežádoucích objektů z fotografií nebo snadného vytváření a úprav videí. Takovou tečkou na závěr je pak funkce pro vytváření personalizovaných avatarů.

Cena Xiaomi 14T a 14T Pro

Novinky vstupují do prodeje počínaje dneškem to za následující ceny:

Xiaomi 14T 12 / 256 GB – 14 999 Kč s DPH

– 14 999 Kč s DPH Xiaomi 14T 12 / 512 GB – 16 999 Kč s DPH

– 16 999 Kč s DPH Xiaomi 14T Pro 12 / 512 GB – 20 999 Kč s DPH

– 20 999 Kč s DPH Xiaomi 14T Pro 12 / 1024 GB – 23 499 Kč s DPH

Start prodeje provází zajímavé bonusy

Nebylo by to Xiaomi, kdyby si pro nás na start prodeje svých novinek nepřipravilo zajímavé bonusy. Předně, pokud jeden z telefonů zakoupíte do 13. října, nemusí vás trápit, že Xiaomi ke svým TOP modelům již přestává přibalovat napájecí adaptér. Ten totiž dostanete jako bonus. V případě Xiaomi 14T jde o 67W a k Xiaomi 14T Pro pochopitelně obdržíte 120W napájecí adaptér. Vedle toho ale do 13. října budou oba modely dostupné se zaváděcí slevou 2 500 Kč u 14T a rovnou 3 500 Kč v případě 14T Pro. Základní model tak budete moci pořídit již od 12 499 Kč, zatímco vybavenější 14T Pro za 17 499 Kč a to už jsou opravdu hodně zajímavé nabídky.

Za recenzi pak k Xiaomi 14T získáte ještě sluchátka Xiaomi Buds 5 a k Xiaomi 14T Pro buď zmíněná sluchátka nebo tiskárnu Xioami Printer 1S. Veškeré podrobnosti pak v průběhu dneška naleznete na oficiálním českém webu Xiaomi. V případě Xiaomi 14T a 14T Pro pak nechybí, již téměř tradiční, bonus v podobě 100GB úložiště na Google Disku na půl roku a 3 měsíců YouTube Premium zdarma.

Která z novinek vás zaujala nejvíc?