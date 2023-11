Produkty CMF by Nothing míří do České republiky

Těšit se můžeme na Nothing hodinky, sluchátka a nabíječku

Novinkou je přítomnost češtiny u hodinek

Produkty od Nothing mají na trhu své nezpochybnitelné místo a my máme radost, že do naší země oficiálně zamíří několik novinek. Nothing hodinky CMF Watch Pro v těchto dnech obdržely update, který obsahuje několik drobných inovací a kvarteto nových jazyků. A mezi těmi nechybí čeština, máme radost!

Pro hodinky CMF Watch Pro se od září jedná už o třetí update, výrobce podporu myslí vážně a chce hodinky rychle posouvat kupředu. Přítomnost češtiny a dalších tří jazyků ale nejsou jediné změny, které jsou v updatu obsaženy. Co dalšího aktualizace s označením 11.0.0.45 nabízí?

Vylepšená synchronizace předpovědi počasí

Rychlejší ovládání vzdálené spouště fotoaparátu

Vylepšení interakcí a uživatelského rozhraní

Jsem zvědav, jestli se hodinky od Nothing dokáží v České republice prosadit, konkurentů je tady celá řada. Ale kombinace nízké ceny, vyvážené nabídky funkcí a zajímavého designu by úspěch slavit mohla. Mám radost, že na trhu působí značka jako Nothing, která se od konkurentů nebojí odlišit. Nothing Phone (2) se mi líbí moc a podobně povedená byla rovněž první generace.

Chystáte se pořídit si CMF Watch Pro?

