Tragédie: Exploze telefonu CMF Phone 1 má na svědomí lidský život, firma zatím mlčí

CMF Phone 1 měl řidiči motocyklu vybuchnout během jízdy

V důsledku exploze řidič havaroval a zemřel, spolujezdec byl převezen do nemocnice

Nothing zatím mlčí, značce by mohla aféra výrazně uškodit

V neděli došlo ve státě Maharashtra k tragické události, kdy řidič motocyklu nepřežil dopravní nehodu poté, co mu jeho telefon explodoval v kapse. Jeho spolujezdec utrpěl těžká zranění a byl převezen do nemocnice. Podle předběžných informací měl telefon náhle explodovat během jízdy. V důsledku toho řidič ztratil kontrolu nad motocyklem a havaroval. Mělo jít přitom o velmi populární CMF Phone (1) od společnosti Nothing.

Než začneme dělat unáhlené závěry, je důležité si uvědomit, že podobné incidenty často provází zmatečné informace. V minulosti jsme byli několikrát svědky případů, kdy se údajná exploze telefonu ukázala jako následek jiné příčiny, na vině jsou často neoriginální nabíječky nebo baterie. Zároveň je potřeba dodat, že jde o incident jediného kusu, tento model přitom s jistotou používá několik stovek tisíc lidí.

Nothing zatím mlčí, ale měl by promluvit

Pro Nothing a jeho subznačku CMF je tato situace obzvláště citlivá. Společnost se snaží na trhu etablovat jako alternativa k zavedeným výrobcům a podobný incident by mohl poškodit její pověst. Přestože je pochopitelné, že firma čeká na výsledky vyšetřování, měla by alespoň vyjádřit soustrast pozůstalým a ujistit ostatní uživatele o bezpečnosti jejich produktů.

Připomeňme si specifikace telefonu

CMF Phone 1 jsme vám nedávno představili jako zajímavou cenově dostupnou alternativu. Telefon využívá 6,67palcový AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 2000 nitů. O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7300 spolu s 8 GB RAM. Baterie má kapacitu 5000 mAh a v testech výdrže si vedla dokonce lépe než iPhone 15 Pro Max.

Co si o celé situaci myslíte vy?

Zdroj: Abhishek Yadav (X)