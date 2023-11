Firma Nothing představila na konci září trojici novinek

Jsou mezi nimi sluchátka, hodinky i GaN nabíječka

První dva zmíněné produkty zamíří i na český trh

Na konci září přinesla společnost Nothing, respektive její podznačka CMF by Nothing na trh tři nové produkty – sluchátka CMF Buds Pro, 65W GaN nabíječku a hodinky CMF Watch Pro. Dva výrobky zamíří i na český trh, kde je bude exkluzivně prodávat Alza. Sluchátka budou k dostání už za pár dní, hodinky přijdou na tuzemský trh (dle serveru Gizmochina) začátkem roku 2024, adaptér k nám nedorazí. Produkty CMF se vyznačují jednoduchým funkčním designem, spíše základními (ale pro mnohé dostatečujícími) funkcemi v kombinaci s nízkou cenou.

CMF Watch Pro

CMF Watch Pro jsou elegantní a minimalistické chytré hodinky, které vypadají jako Apple Watch. Paradoxně mají jablečný design zvládnutý z mého pohledu mnohem věrněji než Apple samotný. Hodinky mají leštěný kovový rám, který je doplněn o reproduktor a tlačítko. Nechybí certifikace IP68.

Displej hodinek je typu AMOLED a má velikost 1,96″, zaujme maximálním jasem přesahujícím 600 nitů, což zajišťuje dostatečnou čitelnost i na přímém slunci. S rozlišením 410×502 pixelů bude zobrazení ostré a detailní. CMF Watch Pro nejsou ale jen o vzhledu. Nabízejí také komplexní 24hodinové sledování zdravotního stavu, což zahrnuje monitorování srdečního tepu, saturace kyslíku v krvi, sledování spánku a stresu, samozřejmě vás také notifikují o nedostatečném pohybu a případně pohlídají pitný režim.

World Exclusive Product Launch From CMF by Nothing

Jednou z dalších vlastností je možnost personalizace fitness cílů a 110 sportovních režimů, podporují také volání skrz Bluetooth. Baterie s kapacitou 340 mAh zajišťuje, že hodinky vydrží až 13 dní běžného používání. Na českém trhu budou k dostání příští rok, cenu zatím nevíme, ale odhaduji, že to bude do 2 tisíc korun.

CMF Buds Pro

CMF Buds Pro představují cenově dostupnou variantu TWS (True Wireless Stereo) sluchátek. Hybridní systém ANC (aktivní potlačení hluku) snižuje okolní hluk až o 45 decibelů, sluchátka mají také možnost zesílení basů. Každé ze sluchátek je vybaveno baterií o kapacitě 55 mAh, což umožňuje až 11 hodin přehrávání bez aktivního potlačení šumu, nebo 7 hodin s ANC. Mají stupeň krytí IP54 a na Alze se prodávají za cenu 1 249 korun.

Jak se vám líbí nové produkty CMF by Nothing?

