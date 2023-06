Přehrávání videí na pozadí je výsadou YouTube Premium

Existuje však jednoduchý trik, jak omezení obejít

Většina z nás pravděpodobně zažila situaci, kdy jsme sledovali video na YouTube, avšak po zamčení telefonu (pakliže si neplatíte YouTube Premium) došlo k jeho pozastavení. Možná si říkáte, že je řešení jednoduché – zkrátka u přehrávání videa nezamykat telefon. Jasně, to dává smysl. Ale co když se zrovna procházíte a máte telefon v kapse, nebo usínáte a nechcete být rušení rozsvíceným displejem? Nebo prostě chcete displej vypnout, protože máte málo šťávy. Naštěstí pro tyto situace existuje primitivní trik. Dnes si tedy ukážeme, jak přehrávat YouTube videa na pozadí bez Premium účtu. Vše je otázkou několika klepnutí.

Ještě předtím, než si řekneme jak na to, je potřeba zmínit, že pokud YouTube využíváte opravdu často, stojí minimálně za zvážení předplatné YouTube Premium. Nejen že budete moci přehrávat videa na pozadí, ale také vás nebudou rušit žádné reklamy (kterých v poslední době dost přibylo) a navíc získáte službu YouTube Music, takže si teoreticky můžete zrušit jinou streamovací platformu jako například Spotify či Apple Music.

Jestliže ale na YouTube netrávíte tolik času a chcete si tu a tam přehrát video na pozadí, existuje pro to šikovný trik. Testovali jsme jej na telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra s prohlížečem Chrome, ale měl by fungovat na jakémkoliv chytrém telefonu (tedy i iPhonu) a libovolném prohlížeči. Pojďme si jej ukázat.

Jak přehrávat YouTube videa na pozadí?

Otevřete prohlížeč a přejděte na web youtube.com. Následně vyberte video, které chcete sledovat Klepněte na ikonku tří teček v pravém horním rohu (u Chrome) a zaškrtněte možnost “Stránky pro počítač” Je možné, že vás YouTube přesměruje do aplikace, což ignorujte a otevřete zpět webový prohlížeč Nyní přehrajte video a zamkněte telefon Na zamčené obrazovce klepněte na tlačítko přehrávání A máte hotovo! Nyní můžete zdarma přehrávat videa na pozadí

V některých případech se po skončení videa začne přehrávat fronta, ale nefunguje to ve všech případech. Každopádně pokud přehráváte nějaké delší video, jako například podcast, asi vás to nemusí úplně trápit. Pro přehrání dalšího videa stačí přejít do prohlížeče a vybrat si jiné.

Máte Xiaomi, Redmi nebo POCO? Těchto 5 tipů a triků v MIUI musíte znát čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak často si přehráváte videa na pozadí?

Zdroj: Tomsguide