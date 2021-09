Společnost Google spustila v roce 2018 službu YouTube Premium (předtím jste ji mohli znát pod názvem YouTube Red), která nabízí několik nesporných výhod pro uživatele, kteří na této platformě tráví čas. Co to je YouTube Premium a jak jej aktivovat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Co to je YouTube Premium?

YouTube Premium je placená služba, která je k dispozici ve většině zemí včetně České republiky. Umožní vám využívat služby jako YouTube, YouTube Music YouTube Kids nebo YouTube Gaming kompletně bez reklam, což je asi hlavní výhoda. Vzhledem k tomu, že drtivá většina příjmů YouTube tvoří reklamy je jich tu opravdu velké množství. Před nějakým časem dokonce Google začal dávat reklamy i do videí, u kterých je samotní tvůrci nechtěli.

How to get YouTube Premium or YouTube Music Premium

Jestliže tedy (stejně jako my) trávíte na této platformě velké množství času, možná byste o ní měli zapřemýšlet už jen z tohoto důvodu. Reklamy se vám nebudou zobrazovat na jakémkoliv zařízení, pokud jste přihlášeni přes váš účet, kde máte aktivované YouTube Premium. To znamená, že můžete videa bez otravných reklam sledovat na vašem počítači, tabletu, televizi a třeba notebooku zároveň. Můžete teď namítnout, že to samé udělá Adblock a zadarmo. Máte jistě pravdu, ale v takovém případě vašemu oblíbenému tvůrci rozhodně nepomůžete a kdyby jej používal každý, na YouTube by bylo mnohem méně obsahu.

How to set up and manage a YouTube family plan | YouTube Premium

Další nespornou výhodou je offline stahování na telefonu či tabletu, což znamená že si můžete stáhnout video a koukat se na něj bez toho, aniž byste čerpali svá drahocenná data (pokud samozřejmě nemáte neomezený tarif). Videa lze navíc také přehrávat na pozadí, takže pokud posloucháte nějaký podcast, hudbu či cokoliv jiného, přestože se jedná o video, můžete na vašem Android zařízení vykonávat další činnosti bez toho, aniž byste museli zůstávat v aplikaci. Jestliže se ale bez obrazu neobjedete a přesto chcete používat jinou aplikaci, je k dispozici funkce obraz v obraze, která je rovněž exkluzivní pro YouTube Premium.

Android Auto má vychytávku, kterou ocení více jak miliarda lidí. V Česku je jich hrstka čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Opomenout nesmíme ani YouTube Music, která je rovněž zahrnuta v Premium členství. Nabízí stahování skladeb do telefonu a poslech hudby na pozadí a to kompletně bez reklam. Můžete ji sice používat i zdarma, ovšem bez těchto výhod.

Kolik stojí YouTube Premium a jak získat měsíc zdarma?

YouTube Premium vychází na 179 Kč měsíčně, pokud byste měli zájem pouze o YouTube Music Premium, to vychází na 149 Kč měsíčně. Pokud máte zájem o měsíc zdarma, stačí si aktivovat YouTube Premium členství a klepnout na možnost “Vyzkoušet zdarma”. Google vás 7 dní před ukončením zkušebního období upozorní na blížící se první platbu, takže pokud si chcete službu pouze vyzkoušet a až poté se rozhodnout, zda se vám členství vyplatí.

Kolik předplatných aktuálně máte?