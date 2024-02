iOS 18 překvapí změnou designu. Odkud vezme inspiraci?

Na letošní iOS 18 jsme opravdu zvědaví. Už dlouho totiž z nejrůznějších zdrojů slýcháme podrobnosti o tom, jak jej Apple změní k nepoznání ve jménu moderních funkcí postavených na umělé inteligenci. Přece jenom, aby mohl cupertinský gigant konkurovat ambiciózní androidí konkurenci, nesmí s integrací AI do svých produktů příliš otálet. Jak se ale nyní ukazuje, další verze systému pro oblíbené iPhony by mohla překvapit také novým designem.

V posledních dnech proletěla internetem zajímavá zpráva od izraelského serveru The Verifier, podle níž se iOS 18 spolu s iPadOS 18 převlékne do nového kabátku, který bude inspirován uživatelským prostředím headsetu Apple Vision Pro.

Ten se dostal na americký trh teprve nedávno a na jeho rozšíření do dalších koutů se stále čeká. Mnohými je považován za průlomové zařízení, které představuje významný krok vpřed v oblasti práce s virtuální či smíšenou realitou. Okamžitě se také stal populární na sociálních sítích.

Některé z designových prvků systému visionOS, na němž nový headset běží, vycházejí z tvOS. Podle The Verifier se například appka Apple TV dočká stejného průsvitného navigačního panelu, jako byl představen v tvOS 17.2. Zpravodajský portál hovoří také o přepracování dalších nativních aplikací (včetně prohlížeče Safari) a systémových nabídek.

Jednotlivé informace bohužel zatím nelze potvrdit z většího množství zdrojů, a tak je prosím berte s určitou rezervou. iOS 18 se navíc s dalšími systémy od Applu představí až během letošního WWDC, které s nejvyšší pravděpodobností proběhne začátkem června. Už nyní ale na sociálních sítích koluje mnoho zajímavých konceptů toho, jak by mohlo prostředí iPhonů s novou verzí systému nakonec vypadat.

iOS 18 will reportedly feature an all-new design inspired by visionOS!

Would you like this redesign?

Source: @theverifer pic.twitter.com/p4Lw5tx4RJ

— Apple Hub (@theapplehub) February 9, 2024