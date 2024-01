V loňském roce se Apple stal největším výrobcem telefonů na světě

Výhody telefonů jsou dobře známé, patří k nim nepochybně skvělá podpora

Každý rok si pro nás výrobce připravuje novou verzi iOS, chystaný iOS 18 ale prý bude bomba

Telefony Apple se v mém okolí vyskytují už mnoho let. Poprvé jsem používal (pokud mě paměť neklame) Apple iPhone 5C, později jsem nějakou dobu měl iPhone X a ještě později iPhone 13 Mini. Manželka před rokem vyměnila iPhone 12 Pro za iPhone 14 Pro, letos nás opět čeká upgrade.

Proč to ale píšu? Ačkoliv se během let naučil iOS celou řadu zajímavých věcí, z mého pohledu pořád vypadá a funguje tak nějak stejně. Ostatně aby to nevyznělo jako nějaké pranýřování – ani Android v posledních letech neprodělal revoluční změnu z pohledu uživatelského rozhraní, hlavní změny probíhají pod kapotou.

Letošní rok a chystaný operační systém iOS 18 by ale měl být jiný. Což o to, Apple každý rok představuje novou verzi iOS stylem, že přichází naprostá bomba a člověk by skoro získal dojem, že předchozí verze byla naprosto marná. Realita je samozřejmě odlišná, iOS jde neustále kupředu, naučil se spoustu funkcí, ale vývoj je postupný. Nikdy jsem nezískal dojem, že by Apple v tomto směru jel na maximum. Ostatně k tomu nemá důvod, v loňském roce prodal nejvíce mobilních telefonů na celém světě, jeho strategie zkrátka vychází. Co má změnit iOS 18?

Chystaný iOS 18 má být za mnoho let největším skokem kupředu. Není těžké odhadnout hlavní směr, tím bude AI. Ta (ať se nám to líbí nebo ne) je v dnešní době trendem. V roce 2023 zaznamenala obrovský rozmach, v roce 2024 bude její vliv ještě větší. Ostatně pokud jste sledovali tiskovou konferenci společnosti Samsung při příležitosti představení řady Galaxy S24, pak jste si velkého důrazu na AI zkrátka museli všimnout.

Největší chyba OnePlus 12? Absence AI

Ostatně na internetu se často zmiňuje, že OnePlus 12 mohl být ještě mnohem lepším a úspěšnějším telefonem, kdyby výrobce více vsadil právě na oblast AI. To se ale nestalo, výrobce tuto oblast docela výrazně ignoroval a ačkoliv můžeme o jejím přínosu v současnosti polemizovat, nějaké body mu to zkrátka ubralo. Apple sice často některé trendy ignoruje a občas klidně několik let, v případě AI si to ale zkrátka dovolit nemůže. Není to jen o současných trendech, v rámci budoucího zpoplatnění některých AI funkcí se z toho může snadno stát další a zásadní zdroj příjmů.

Co všechno rok 2024 pro Apple přinese nebo přináší? Máme za sebou představení nových podmínek pro vývojáře v Evropě, které už kritizují úplně všichni. Apple do svých telefonů přidá podporu RCS, chystá velké změny v rámci Siri, úplně si nebude chtít nechat ujet vlak v oblasti elektromobility. Zatímco skoro každý rok má člověk pocit, že Apple představuje revoluci, letos bude muset vážně zamakat.

Abych jen nekritizoval, iOS zkrátka funguje. Ve svém okolí mám nemálo lidí s produkty od společnosti Apple a naprosto převažuje spokojenost. Vlastně nikdo z nich neřeší žádné aktualizace nebo nové funkce, vyhovuje jim stávající podoba iOS. Ten už od úplného začátku pořád vypadá tak nějak stejně, jakkoliv prošel velmi výrazným vývojem a současná verze se nedá srovnávat s tou, kterou měl před lety úplně první iPhone.

Za mě může být iOS 18 jakýkoliv, většině zákazníků to bude úplně jedno. Bude totiž z 99 procent vypadat stejně a bude z 99 procent fungovat stejně. Pokud by ale Apple dokázal zaujmout technologické nadšence, určitě by mu to neublížilo. Naopak…

Myslíte si, že iOS 18 přinese zajímavé novinky?

