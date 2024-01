Zpoplatnění AI funkcí výrobcům dává smysl. Kdo začne první?

V souvislosti s představením řady Galaxy S24 se začalo mluvit o budoucím zpoplatnění AI funkcí

Prodlužování životnosti telefonů bude brzy nutit společnosti hledat další zdroje příjmů

Drobný poplatek skoro nezaznamenáte, při milionech telefonů ho pozná výrobce

Zlepšování podpory mobilních telefonů s operačním systémem Android je rozhodně plus, minulostí se stává doba, kdy telefon obdržel jednu velkou aktualizaci Androidu a to bylo vše. Nejdál je zatím Google společně se Samsungem, kteří u svých nejnovějších vlajkových lodí garantují 7 let podpory a to je super!

Každá mince ale má dvě strany a jinak tomu není ani v tomto případě. Mobilní telefony jsou stále lepší, zlepšuje se jejich živnost a pro výrobce může být časem problém přinést dostatek inovací, které by donutily zákazníky k nákupům nových přístrojů. Otázkou není, jestli se objeví nějaká forma předplatného. Otázkou je kdy…



Můj názor je, že ještě nějakou dobu si na předplatné ve světě mobilních telefonů počkáme. AI je na obrovském vzestupu, ChatGPT zná úplně každá, výrobci ale nejprve budou muset zákazníky tyto funkce využívat. Teprve potom budou moci sáhnout ke zpoplatnění některých funkcí. Kdo první vsadí na předplatné, nebude mít na růžích ustálo a pravděpodobně se rozjedou nekonečné diskuze o smyslu tohoto kroku. Můj soukromý tip je, že jako první se tímto směrem vydá Apple.

Jeho zákazníci jsou zvyklí na relativně vyšší cenu (záměrně to píši takto, určitě nechci tvrdit, že telefony Apple jsou drahé, to je totiž relativní) a dá se předpokládat, že nějaký ten dolar měsíčně budou ochotní obětovat. Vzhledem k počtů iPhonů na trhu to bude finančně pro Apple dávat smysl, ten to navíc klidně může více propojit s cloudovými službami. Budoucí zpoplatnění AI funkcí je z mého pohledu jen otázkou času a můj soukromý tip je, že za dva roky se stane realitou. Vlastně bych se nedivil, kdyby se tak stalo ještě dříve…

Jste ochotni platit výrobcům poplatek za vybrané funkce?

