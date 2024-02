Před několika dny se na americký trh dostal bezesporu nejodvážnější Apple produkt posledních několika let – špičkový headset Vision Pro, který je určený pro práci v prostředí smíšené reality. S šílenou základní cenou 3 499 dolarů, což v přepočtu činí více než 80 tisíc korun, je cílen především na firmy, popřípadě bohaté technologické nadšence. Jelikož byl kolem soupravy nevídaný boom už při jejím prvotním představení v červnu loňského roku, nikoho zřejmě nepřekvapí, že se hned po zahájení prodeje internet zaplavil videi od jeho nových majitelů.

Tentokrát pomiňme recenze, rozbory či unboxing videa a zaměřme se na trošku kurióznější typ obsahu. Ne že by headset nebyl dostatečně pikantní sám o sobě, ale když si ho uživatel nasadí v napůl obsazeném newyorském metru, dokáže vyvolat ještě masivnější vlnu rozruchu. Video, které si lze přehrát níže, obletělo krátce po zveřejnění celý internet a rozpoutalo nejednu diskuzi. Mnozí uživatelé sociálních sítí například spekulují nad tím, zda je tohle první náznak toho, jak bude vypadat svět za pár desítek let.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP

— Alexxxx (@haig98) February 3, 2024