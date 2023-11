Huawei každý rok pořádá fotosoutěž XMAGE Awards (dříve Next Image)

Česká republika patří k úspěšným zemím, dva autoři zabodovali i letos

Ani jeden nepoužil Huawei P60 Pro, spolehli se na mnohem starší stroje

Huawei dlouhodobě bojuje s nepříznivou situací, už několik let v telefonech Huawei nenajdete oblíbené Google aplikace (alespoň ne oficiální cestou), chybí podpora sítí páté generace a výrobce nemůže používat nejnovější procesory. Pořád se mu ale daří ve světě chytrých hodinek, ty patří k nejpopulárnějším na světě.

A boduje také v oblasti fotoaparátu, Huawei P60 Pro patří k naprosté špičce. Každý rok pořádá Huawei globální fotosoutěž, kam mohou uživatelé přihlašovat povedené snímky a videa, která pořídli právě těmito telefony. Letos uspěli dva soutěžící z České republiky. Jeden fotil s Huawei P40 Pro, druhá vítězka použila mobilní legendu.

Už to nebudeme dále tajit, autorka použila dnes již legendární Huawei P10. Od jeho představení už přitom uplynula řada let, pořád ale dokáže pořídit pěkné snímky. A myslím si, že na tomto příkladu můžeme hezky demonstrovat fakt, že šikovný fotograf dokáže výslednou kvalitu snímků ovlivnit zásadním způsobem (ostatně to dokazuji i já sám, jen bohužel v tom negativním směru…).

Kdo bude fotit nejlépe v roce 2024?

Absolutním vítězem se stal snímek, který jsme umístili do náhledu. Autoři z České republiky si odnesli vedlejší ceny, přesto bychom jim ale jménem redakce chtěli pogratulovat. Není to poprvé, co se naše malá země v této soutěži prosadila, v minulosti jsme byli dokonce ještě úspěšnější a odnesli jsme si jednu z hlavních cen.

Uvidíme, kam se fotoaparáty v telefonech Huawei ještě posunou. O Huawei Mate 60 Pro se v souvislosti s fotoaparátem moc nemluví, chystaný Huawei P70 Pro by měl ale možnosti mobilní fotografie opět posunout kousek dál. Ale nebude to mít jednoduché, skvěle fotí telefony Apple, Pixely od společnosti Google nebo Xiaomi s fotoaparáty Leica. Ale Huawei se určitě nebude chtít vzdát bez boje.

Pamatujete si Huawei P10? Doma jeden mám!

Zdroj: Huawei