Huawei Mate 60 Pro (ne)představen. Vrací se podpora 5G?

Huawei Mate 60 Pro se objevil v naprosté tichosti

Nepřekvapí výborný fotoaparát a absence Obchodu Play

Nejasnosti panují kolem procesoru a globální dostupnosti

V naprosté tichosti se začal oficiálně prodávat Huawei Mate 60 Pro. Huawei tentokráte nepřipravil žádnou tiskovou konferenci, většinu parametrů už ale známe. Hodnocení designu je subjektivní. Měl jsem možnost vyzkoušet desítky telefonů Huawei, modely Mate 40 Pro a Mate 50 Pro u mě doma stále najdete. A pokud porovnám zmíněný Huawei Mate 50 Pro s nejnovějším zástupcem řady Mate, pak novinka v oblasti designu prohrává. Design kolem fotoaparátů mě nezaujal, loňské řešení se mi líbilo více. Ale nakonec provedení zadní strany se dvěma odstíny nemusí být špatné, uvidíme co reálné dojmy.

Abych ale jen nekritizoval – trojice průstřelů v displeji se mi naopak líbí moc. Je to řešení netradiční ale vkusné, tímto si mě Huawei získal. Těšit se můžete na pokročilé skenování obličeje, odemykání touto cestou bude rychlé, spolehlivé a bezpečné (v tomto směru doteď občas vzpomenu na Huawei Mate 20 Pro) Žádné výhrady nemám k displeji, je to 6,82 palcový OLED panel podporující LTPO technologii, takže umí přizpůsobit obnovovací frekvenci dle aktuální potřeby, maximem je 120 Hz. Rozlišení je 2720 x 1260 pixelů, těšit se můžeme na kvalitní a ostrý obraz. Displej je chráněný speciálním sklem Kunlun druhé generace.

Nejasnosti panují u použitého procesoru. Nejčastěji se hovoří o Kirinu 9000s, nikde ale není napsáno, že telefon se bude globálně nabízet se stejným procesorem. A samozřejmě se nabízí otázka, jestli telefon vůbec bude k dispozici globálně, osobně mi to velký smysl nedává. Ale nepředbíhejme, zatím všechny klasické vlajkové lodě řady Mate do Evropy dorazily. O výkon a výdrž bych se nebál, na stranu druhou ale neočekávám zázraky. Kirin 9000 patřil kdysi k naprosté špičce, konkurence se ale od té doby posunula kupředu. Nejasnosti panují kolem podpory 5G, některé zdroje ji zmiňují, finální potvrzení od Huawei zatím nemáme. Ale pokud je základem procesoru zmíněný Kirin 9000 (který 5G sítě podporuje), pak bychom se mohli podpory 5G dočkat také u modelu Huawei Mate 60 Pro. V tuto chvíli nevěřím, že se na globálním trhu objeví Mate 60 Pro s procesorem Kirin 9000s.

Fotoaparát se inspiroval u Huawei P60 Pro

Telefon spoléhá na operační systém HarmonyOS 4.0, ani k němu ale moc věcí nevíme. Můžeme ale předpokládat, že minimálně z pohledu uživatelského rozhraní se nebude příliš lišit od EMUI, které se v telefonech Huawei nachází mnoho let. HarmonyOS 3.0 byl z pohledu API na úrovni Androidu 12, u nové verze bych tedy očekával posun k Androidu 13. Ale nejsem vývojář a nechci hodnotit jak moc HarmonyOS 4.0 je nebo není speciální verzí Androidu. Možná bychom i mohli pokračovat otázkou – jaká část HarmonyOS musí být zcela nová (vytvořená zcela v režii Huawei), abychom jej mohli nazývat novým operačním systémem? Důležité je, že aplikace pro Android u telefonů s HarmonyOS spustíte, u mnoha ale budete narážet na problémy s kompatibilitou vzhledem k chybějícímu balíčku GMS. Pokud Huawei uvolní Mate 60 Pro globálně, pravděpodobně zde opět najdeme uživatelské rozhraní EMUI. Možná ale Huawei změní svůj pohled na HarmonyOS a nabídne jej i mimo Čínu, uvidíme…

V dalších částích výbavy je jasno. Baterie má kapacitu 5000 mAh, energii rychle doplníte díky 88W kabelovému a 50W bezdrátovému nabíjení. Hlavní snímač má rozlišení 50 megapixelů, proměnnou clonu f/1.4 až f/4.0. Chybět nemůže optická stabilizace obrazu. Máme zde také ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 12 megapixelů a nakonec teleobjektiv s rozlišením 48 megapixelů, přičemž nabízí přiblížení 3,75x. Fotografie budou jistě opět působivé, rozdílů proti Huawei P60 Pro ale bude minimum. Základní varianta dostupná na stránkách Vmall nabízí úložiště s kapacitou 512 GB, které je doplněno o pěkných 12 GB operační paměti. Nechybí ani verze s úložištěm 256 GB a 1 TB. Málo rozšířenou funkcí je podpora satelitní komunikace, nejsem si ale jistý reálným přínosem v našich končinách.

Globální dostupnost je nejistá stejně jako 5G

Hodnotit telefony Huawei je pro mě svým způsobem velmi těžké. Ale zatímco Huawei P60 Pro mě vzhledově zaujal, u modelu Huawei Mate 60 Pro se designéři vydali směrem, který mi nesedí. Samozřejmě to není jen o designu, ale lidé si vybírají telefony, které se jim líbí… Absence Google aplikací u Huawei nikoho nepřekvapí. Sám jsem bez nich fungoval tři roky a necítil jsem se omezen. Ale není to pro každého, každý z nás používá telefon trochu jiným způsobem. A pokud jste zvyklí mít v telefonu větší počet aplikací, pak pro vás bude absence Obchodu Play problém. Celkově to na mě působí dojmem, že Huawei neví kam dál. (Ne)představení Huawei Mate 60 Pro tomu odpovídá, v minulosti se taková novinka tímto stylem nikdy neukázala.

Jak se vám líbí Huawei Mate 60 Pro?

Zdroj: Vmall