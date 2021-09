Huawei Watch 3 dostávají jednu z nejžádanějších funkcí

Když jsme u nás nedávno testovali chytré hodinky Huawei Watch 3 (Pro), příliš negativ jsme na nich nenašli. Výdrž je skvělá, displej kvalitní, design povedený, haptická odezva příjemná… ale pořád tomu přece jen něco chybí. Mezi černé kaňky rozhodně patří fakt, že hodinky ani v úplně základní podobě nezvládají odpovídání na zprávy. I to se ale co nevidět (konkrétně u SMS) naučí, protože do nich míří aktualizace na verzi firmwaru 2.0.0.188.

Update na verzi 2.0.0.188 pro hodinky Huawei Watch 3

odpovědi na SMS zprávy

nové možnosti pro probouzení hodinek z AOD

přidána detekce mytí rukou

placené ciferníky je možné na 5 minut vyzkoušet

automaticky se spouští speciální obrazovka pro nabíjení

podpora pro další formáty uložené hudby

U našeho modelu jsme zatím výzvu k instalaci nedostali, nicméně díky zahraničním zdrojům už máme k dispozici seznam všech podstatných změn, které s aktualizací přicházejí. Bohužel z popisu novinek není zřejmé, zda je odpovídání na zprávy omezeno jen na předdefinované texty, nebo se dá reagovat i nějak jinak. I v ČR by se měl update bezpochyby objevit co nevidět, tak uvidíme. Poslední přechod na verzi 2.0.0.137 způsobil také řadu sympatických vylepšení.

Jak moc očekáváte od hodinek tuto funkci?

Zdroj: hcentral